Jesús Barrón ya pidió la renuncia de Antonio Mohamed y ahora pide la cabeza del Tuca Ferretti

Tigres tenía la victoria prácticamente en el bolsillo el último sábado, sin embargo, Pumas lo empató a los 91 minutos y desató la furia de los fanáticos. El problema con Ricardo Ferretti es el siguiente: es la segunda vez en el campeonato que va ganando, se relaja y se lo empatan. Lo mismo sucedió ante Pachuca y también de local, por lo que algunos se atrevieron a pedir su salida.

El periodista de Canal 6 Deportes, Jesús Barrón, pidió la renuncia o la rescisión de contrato de Antonio Mohamed, luego del partido que Rayados de Monterrey no pudo ganar ante Necaxa. En aquella oportunidad, se trataba de una situación en la que La Pandilla solamente arrastraba un juego ganado. En esta ocasión, Barrón fue por la cabeza del máximo rival.

“Todos queremos cambios en Tigres, que salga Vargas, Quiñones, Aquino, Salcedo y ver algo diferente con Leo, Fulgencio o Julián... quizá el verdadero cambio que necesita este equipo es el del entrenador”, se expresó el periodista en sus redes sociales personales. Como está claro, no se puede sacar a todos los jugadores.

Todos queremos cambios en Tigres, que salga Vargas, Quiñones, Aquino, Salcedo y ver algo diferente con Leo, Fulgencio o Julián... quizá el verdadero cambio que necesita este equipo es el del entrenador, #YaBastaTuca — Jesús Barrón (@BarronSports) August 23, 2020

Además, Barrón hizo popular el #YaBastaTuca que se popularizó en Twitter al inmediato y seguramente se convertirá en tendencia con el correr de las horas. El periodista no es el único crítico con el Tuca, ya que hace tiempo que todos quieren ver más minutos a Leonardo Fernández.

No fueron las últimas palabras de Barrón, ya que finalizó: “Tigres decepcionante en todos los sentidos, antes criticábamos que no sabía ganar con autoridad, ahora es peor, no sabe ganar”. Por el momento, no hay novedades sobre una posible salida.

