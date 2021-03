Manuel Neuer le rechazó la playera a Nahuel Guzmán: lo dejó de seguir en Instagram por la bronca

Tigres UANL disputó por primera vez de su historia el Mundial de Clubes en febrero, lo que también significó que muchos jugadores jueguen por primera vez en su carrera ante elementos del prestigio mundial del Bayern Múnich. Entre aquellos referentes, lógicamente, se encuentra Manuel Neuer.

El guardameta alemán es considerado uno de los mejores de la historia del futbol, por lo que cualquier futbolista desearía su playera y ese fue el caso de Nahuel Guzmán. El argentino reveló, en una historia divertida, que intentó intercambiar su vestimenta con el campeón del mundo, pero este se negó con la excusa de que nunca lo hacía. Todo esto, en medio de la polémica por la presunta mano de Robert Lewandowski en el gol.

“Yo estaba con bronca. Tenía la sensación de que el gol de ellos había sido con la mano. El chico de los videos que trabaja en el club se me acerca y en el celular me muestra la cámara de atrás de arco y me dice ‘fue mano’. No me podía quedar con eso. Neuer me miró pensando que lo iba a saludar a él. Llego a Lewandowski y le tiro mis dos clases de inglés. “Congrat’, le dije. Y agrego: ‘Touch in your hand’, así, a lo indio. Y me responde: ‘¿In my hand?’ No, no’. Entonces le meto: ‘Bueno, dale, ya está, en la repe se está viendo que si’. Claro, de todo eso no me entendió nada”, comenzó contando Guzmán.

Manuel Neuer se negó a intercambiar la playera con Nahuel Guzmán

En diálogo con La Nación, el Patón reveló lo sucedido en los vestuarios: “No sé si Lewandowski se lo habrá comentado a Neuer, porque ya en los vestuarios mandamos a cambiar muchas camisetas… y mi buzo volvió. Me dijo que no. Mandó a decir que no cambiaba sus buzos, no sé”, enfatizó el argentino.

Sin dudas que se trató de una oportunidad única para que cada jugador pueda obtener un souvenir del rival, pero este no fue el caso para Guzmán. De hecho, el arquero de Tigres contó qué hizo después de eso: "Dejé de seguirlo en Instagram. Pero bueno, no me pierdo nada. No tengo nada que envidiarle a Neuer”, culminó.

