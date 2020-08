Tigres UANL: Diego Reyes dio positivo de Covid-19

Si bien el se ha vuelto a poner en marcha el futbol mexicano, a pesar de la contingencia actual, todavía hay jugadores que presentan sintómas o se encuentran infectados de coronavirus tras realizarse los testeos médicos.

En esta oportunidad, Diego Reyes, jugador perteneciente a Tigres UANL, dio positivo en Covid-19. El futbolista lo expresó en sus redes sociales, donde aseguró que se encuentra "bien" y sin sintómas.

(Getty).

"Me gustaría compartirles que he dado positivo en la última prueba que me hice de Covid-19. Gracias a Dios estoy bien y en este momento no presento ningún sintóma", contó el elemento felino, en su cuenta de Twitter.

A su vez, agregó: "Hoy me doy cuenta de lo importante que es seguir las recomendaciones del sector Salud, que van desde mantener la sana distancia, usar siempre el cubrebocas, resguardarme en asa y mantener las mmedidas de higiene".

Cabe recordar que el defensor había sido cuestionado duramente semanas atrás, por haber asistido sin las medidas santiarias correspondientes a la fiesta de cumpleaños de su colega Hugo González.

Lee También