Tigres UANL avanzó en la Copa por México pero Willie González despedazó a Ricardo Ferretti

A pesar de que comenzó perdiendo 1-0 con el gol de Luciano Acosta, Tigres UANL tuvo siempre dominado el juego ante Atlas en el Estadio Akron. De forma casi inmediata, y gracias a los tantos de Javier Aquino y André-Pierre Gignac, los de Nuevo León dieron vuelta el luminoso y terminaron el partido con tranquilidad.

Sobre el final del tiempo de descuento, los Zorros encontraron una igualdad que solamente sirvió para decorar el resultado. En pocas palabras, el empate contra los tapatíos le alcanzó a los regiomontanos para sacar boleto a las semifinales de la Copa por México y enfrentar el próximo miércoles a Cruz Azul.

Rafael Carioca vs. Atlas (Getty Images)

Sin embargo, no todos están conformes con esta actuación que se mostró en Guadalajara. O, al menos, eso dejó ver Willie González, quien tomó de punto a Ricardo Ferretti y aprovechó para rebajar al rival en su comentario del día para Multimedios Deportes, ácido como la mayoría de las veces.

"No entiendo, no comprendo, ni puedo digerir que el Tuca sea tan miedoso. Les inyecta a los jugadores temor para jugar. Fue un Tigres miedoso y medroso. Es un Tigres que no nos representa", dijo el reconocido reportero, lanzándole un dardo venenoso al estratega de los Felinos.

Y ni siquiera los dirigidos por Rafael Puente del Río se salvaron de su crítica: "Es pan de lo mismo. El Atlas es un equipo de Segunda División y lleno de chamacos. En fin, el Tuca no va a cambiar".

