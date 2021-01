Revelaron por qué Nicolás López no fue convocado para el Tigres UANL vs. León

La participación de Nicolás López en el Guard1anes 2020 de la Liga MX fue brillante. Registró solamente 462 minutos, inició tres veces como titular en Tigres UANL y anotó seis goles. Sin embargo, de manera sorpresiva, ni siquiera fue convocado para estar en el banco de suplentes en el debut del 2021 ante León.

¿Qué pasó verdaderamente con el Diente? Se habló sobre un malestar con Ricardo Ferretti por parte del entorno del futbolista uruguayo pero la información que brindó San Cadilla este jueves fue referida exclusivamente al estado físico que mostró el delantero tras su regreso del merecido descanso.

"Lo que pasa es que regresó lesionado a la pretemporada y entrenó días antes del juego ante León. Y decidieron que fuera a la tribuna", le confesó una fuente del interior del plantel profesional de los Felinos al columnista de Grupo Reforma. Lo que indicaría que, frente a Santos Laguna, sería uno de los citados.

¿Qué hay con la actitud del charrúa? El informante de San Cadilla se refirió a su forma de ser, aunque aclaró que sí es amistoso con el grupo: "Los que no ven los entrenamientos no saben cómo se entrena. El problema de Nico es su indiferencia, es frío, no intenso. Es apartado, no le habla a nadie, hace su vida".

+ Sigue la transmisión en vivo de Chivas vs Toluca en Bolavip

Las declaraciones de su representante

"Yo creo que al entrenador no le gusta mucho Nico porque lo sacó del último partido y nosotros nos encontramos muy molestos por eso. De parte de nosotros, no hubo ningún problema. Fue decisivo en el partido cuando fueron campeones y hoy lo saco, ese es el único problema", comentó el agente Vinicius Prattes en una plática exclusiva con ESPN Digital.

Lee También