Tigres ha comenzado el torneo Clausura 2020 de mala manera. El mal juego, acompañado de los malos resultados, agotó a los aficionados.

Los Felinos tan solo suman 7 unidades en 7 jornadas, por lo que están fuera de zona de clasificación a la Liguilla.

El Francotirador de Récord confesó una noticia que no le va a gustar a los fanáticos: la directiva rechazó el fichaje de Javier Güemez en el último mercado de pases.

Si algo le hace falta al equipo de Ricardo Ferretti es frescura y recambio en el mediocentro. Y lo pudo tener, pero eligieron no hacerlo.

Javier Guemez no va a Tigres. El mediocampista está a punto de firmar con Toluca. — david medrano felix (@medranoazteca) December 19, 2019

El motivo de esta decisión es que el actual jugador de Toluca no pasó las pruebas médicas con éxito. En el reporte presentó "espolones calcáneos, que no es más que el crecimiento de un hueso triangular en el talón y que ya no se puede quitar, algo similar a la fascitis plantar".

