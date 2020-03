“Tigres jugará con mucha presión porque aún no han ganado nada a nivel internacional”: Ronny Deila, entrenador de New York FC

Tigres consiguió la clasificación milagrosa a los cuartos de final de la Concachampions 2020, luego del gol del arquero Nahuel Guzmán ante Alianza. Ahora, deberá mejorar si quiere seguir avanzando en la competición continental.

El rival será New York FC, que viene de derrotar a San Carlos, de Costa Rica, y su entrenador ya piensa en el partido que puede resultar trascendental para ambos equipos.

“Tigres es un buen equipo, pero no es el Barcelona. Podemos ganarles”, afirmó Ronny Deila. Además, agregó: “Son un buen equipo, muy intenso, con calidad en todas las posiciones. Será difícil. En México tendremos una atmósfera agresiva, seguro que está lleno”.

Un detalle que no es menor, es que la franquicia neoyorquina no podrá jugar en el estadio que regularmente lo hace por pedido de la Concacaf, por lo que tendrá que trasladarse al Red Bull Arena de Nueva Jersey: “No jugaremos en casa, no es una ventaja para nosotros. Pero es mejor que jugar en México. Espero que vengan muchos fans”.

Por último, le tiró toda la presión a los dirigidos por el Tuca Ferretti: “Ellos jugarán con mucha presión porque aún no han ganado nada a nivel internacional”.

El equipo de la franquicia de La Gran Manzana viene de caer como visitante ante Columbus Crew, con tanto del ex felino Lucas Zelarayán, en la primera jornada de la MLS.

