"Tigres me hizo sentir una pasión que no había vivido en otros equipos"

En los últimos diez años, Tigres logró dejar una huella en el futbol mexicano. Ha logrado ganar nueve trofeos: cinco Liga MX, una Copa MX y tres títulos de Campeón de Campeones. Y Y a lo largo del ciclo exitoso, pasaron futbolistas que tuvieron la chance de hacerse reconocidos en México. Tal es el caso de Édgar Gerardo Lugo.

Pese a que surgió de Cruz Azul, donde también estuvo muy identificado, el mediocampista ofensivo no pasó desapercibido en Tigres, Veracruz o Querétaro, los tres equipos de la Liga MX donde gritó campeón. Con los Felinos ganó una Liga MX y una Copa MX, con los Tiburones Rojos alzó la Copa MX 2016 y con los Gallos Blancos obtuvo una Copa MX y una Supercopa MX.

Días después de que anunciara su retiro del futbol, y en una entrevista que le concedió a radio RG La Deportiva, Lugo comentó lo que significó su paso por el club de Nueva León: "Tigres es el equipo que me hizo campeón del futbol mexicano, que me hizo sentir una pasión que no había vivido en otros equipos. Resalto a la afición, la gente y a la ciudad".



Incluso, el hombre de 35 años, quien jugó en el Club Sport Herediano en su última experiencia como futbolista, valoró la experiencia que tuvo en la Copa Libertadores, donde fue subcampeón en 2015: "Viví experiencias como la Libertadores, de jugar con jugadores de gran nivel y calidad".

Consultado acerca de qué equipo lo marcó más a fuego, entre Cruz Azul y Tigres, Lugo sostuvo: "No le puedo dar a uno el primer lugar y al segundo, los pondría como los equipos que llevo en mi corazón, pero estos en el primer lugar".

Lee También