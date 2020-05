El histórico que quiere retirarse con la piel de Tigres

El futbol en México todavía no tiene fecha de regreso. De hecho, existe la chance de que el torneo Clausura 2020 se suspenda definitivamente. Incluso, la Concacaf ha recomendado que esta sea la resolución final de las autoridades, aunque claro, todo dependerá de lo que decidan los clubes y Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX.

Mientras tanto, los futbolistas continúan atentos a la espera de que se tome una decisión en conjunto. Uno de ellos es Jorge Torres Nilo, quien se entrena en su hogar y que piensa en cómo será su futuro.

Torres Nilo, defensor de Tigres.

El lateral izquierdo juega en Tigres desde hace casi diez años. De hecho, el próximo 27 de mayo se cumplirá una década de su arribo a los Felinos, equipo con el que ganó nada menos que nueve trofeos (cinco Liga MX, tres títulos de Campeón de Campeones y una Copa MX). Sin dudas, un histórico.

A los 32 años, Torres Nilo mantiene el deseo de poder retirarse con el conjunto de Nueva León. Así lo reveló en una entrevista que le concedió a Multimedios Deportes: "Me gustaría retirarme en Tigres, pero no me veo ya retirado en un año. Tengo firmeza, nivel competitivo. Voy a mejorar y voy a luchar. No tengo una edad como para retirarme. Me encantaría retirarme en Tigres a una buena edad. Todavía siento que le puedo dar a la institución".

Asimismo, 'El Pechu' reconoció que jamás se imaginó que podía llegar a jugar tanto tiempo en Tigres: "Al fin de cuentas era ilógico o poco probable que podría estar después de diez años en la institución. Voy a poner todo para poder retirarme aquí". Y avisó: "Voy a esforzarme para que Tigres no se quiera desprender de mí".

Por otra parte, Torres Nilo resaltó que nunca le hará una escena al entrenador o a sus compañeros por no ser titular: "Podré no jugar en algunos partidos, pero siento que puedo ser titular en todos ellos. La decisión siempre será del Tuca (Ferretti). En ningún momento le hago caras ni a él o al grupo. Son decisiones de él. El día que yo vea que no puedo estar de titular en el equipo, ese día diré que me iré o que no puedo seguir. Si yo me pudiera retirar aquí, estaría feliz de la vida".



