Tijuana, con poco, hace tropezar nuevamente a un León que no levanta cabeza

Tijuana volvió a dar el golpe y derrotó por 2-0 a León por la jornada seis en el Estadio Caliente. Mauro Manotas y Fabian Castillo anotaron para que Xolos sea líder momentáneo del Torneo Guard1anes 2021.

A esta fecha, la Fiera venía de caer frente a Chivas por 3-1, mientras que a la Jauría le habían arrebatado la victoria tras empatar contra Atlético de San Luis por 2-2. Sin embargo, el conjunto de Pablo Guede volvió a mostrar el buen momento que tienen sus delanteros para aprovechar al máximo las oportunidades de gol, a diferencia de un Esmeralda que está muy lejos de ser el último campeón de la Liga MX.

Esto se vio en la primera parte, ya que a los seis minutos apareció Mauro Manotas para anotar el 1-0 luego de cabecear la pelota tras un rebote. Por otro lado, León no llegó con fluidez y no se asoció bien, por lo que no generó peligro ante un local que controló el balón y llegaba de contra.

Por otro lado, en los segundos 45 minutos, los Esmeraldas mostraron carácter para intentar dar vuelta la situación adversa que tenían y estuvieron cerca de encontrar el empate con Jean Meneses y Emmanuel Gigliotti. Por su parte, Xolos solo se ocupo por ser ordenado en el fondo y no atacó. A su vez, los de Ignacio Ambriz llegaron, pero sin encontrar los caminos para hacer daño, mientras que Fabian Castillo puso el 2-0 final en una contra.

�� 62: ¡DE PELIGRO! Centro por banda derecha de Yairo Moreno; Jonathan Orozco atento para detener el avance de la Fiera.#Guard1anes2021 ⚽ #LigaBBVAMX pic.twitter.com/HlDcGwK3U6 — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) February 13, 2021

De esta manera, Tijuana es líder del Guard1anes 2021 con 12 puntos, mientras que León se mantiene 15º con cinco unidades. Por otro lado, en la jornada seis, la Jauría visita a Tigres y la Fiera a viaja a jugar contra Pumas.

