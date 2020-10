Le salió el Diablo: Christian Martinoli trató de cínico a Federico Mancuello por su mensaje a la directiva de Toluca

Federico Mancuello salió de Toluca con destino a Vélez Sarsfield de Argentina, en unas condiciones que demostraron lo poco que demostró por México. Los Diablos Rojos acordaron con el Fortín un préstamo sin cargo, pero con una opción de compra de dos millones de dólares en diciembre de 2021.

No hay que ser un experto para entender que a Mancuello le fue mal en los Choriceros. El mediocampista llegó en enero del 2019 a la Liga MX, pero apenas si rindió. Al cabo de 33 partidos disputados, el que supo ser dirigido en la selección nacional albiceleste por Gerardo Martino, solamente convirtió en dos oportunidades.

Toluca entendió que ya era el momento de su partida y así fue. Evidentemente, a Mancuello la situación no le gustó y le envió un mensaje a la directiva: "Les dejo los momentos más lindos en el club cuando me dejaban jugar... Un abrazo grande a todos", escribió Federico en su carta de despedida. Esto último, justamente, no le gustó a un hincha reconocido.

Christian Martinoli le tocó relatar el duelo entre Mazatlán FC y FC Juárez por la Liga MX y, en medio de un debate con sus colegas sobre los minutos de ciertos jugadores, aprovechó para dedicarle unas palabras al exjugador de Toluca sobre su frase antes mencionada: “Algunos son cínicos”, lanzó.

Martinoli no estuvo solo, ya que su comentarista de turno, Zague, también convivió por la misma línea: “Y caraduras”, sentenció. Sin dudas, mensajes más que claros y recibidos por parte de Federico Mancuello, quien buscará sus minutos muy lejos de Toluca.

