Hernán Cristante salió a respaldar públicamente a Luis García

El próximo sábado 16 de enero, a partir de las 17 horas del centro, Toluca visitará a las Chivas de Guadalajara en el Estadio Akron por la segunda jornada del Guard1anes 2021 de la Liga MX. Y la duda de todos los aficionados mexiquenses está en la portería, tras la actuación de Luis García ante Querétaro.

¿Qué hará Hernán Cristante para el juego ante el Rebaño Sagrado? En la conferencia de prensa de este jueves al mediodía, el entrenador de los Diablos Rojos dejó las cosas claras: "Equivocarse o cometer errores es algo natural, y el jugador tiene que atenderlo de esa manera, sabiendo convivir con el error".

"La única salida que lo vi que se destanteó fue en el segundo tiempo, la primera es falta. Tiene que accionar distinto y ganar confianza, sí, pero lo estoy viendo cada vez mejor", agregó Nani frente a los micrófonos, opinando no solo como director técnico sino también como exarquero y leyenda de la institución.

"No me gusta juzgar a un jugador, sea portero o no, por un error. Se comportó de forma agresiva, tuvo buenas salidas por los costados. No me preocupa. Sé que tiene que ir ganando confianza y hemos cambiado algunos patrones de entrenamiento para ayudar", cerró el timonel de los Choriceros.

