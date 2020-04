Toluca goleó a Pumas y se afianza como un gran candidato en la eLiga MX

Por la sexta Jornada del torneo Clausura 2020 de la eLiga MX, Toluca jugó un gran partido ante Pumas y lo goleó por 3-0 con mucha claridad en condición de local.

El conjunto comandado por Diego Rosales fue superior de principio a fin y lo pudo reflejar en el resultado. En su primer ataque a los 8 minutos del primer tiempo ya encontró la ventaja gracias a una exquisita pared entre Alexis Canelo y Leonardo Fernández, que finalizó con una buena definición de uruguayo.

Los Universitarios de Luis Fernando Quintana no mostraron respuestas después de este gol. En un flojo accionar, no pudo quebrar nunca la solidez defensiva de los Diablos Rojos y sólo le quedó rezar por que algún centro encuentre la cabeza de Dinenno o González, algo que no sucedió.

Ya en la segunda etapa Toluca pudo liquidar el encuentro. A los 11 minutos Michael Estrada anotó el segundo y a los 30, después de un corner y empujándola debajo del arco, Alan Medina puso cifras definitivas.

Con este resultado los Choriceros alcanzaron las 14 unidades, estiraron el invicto y se pronuncian como grandes candidatos al título. Por el otro lado, Pumas UNAM se quedó en 9 puntos y acumuló su tercera derrota seguida. Al igual que en la Liga MX, comenzó de gran manera pero de a poco se fue diluyendo, aunque sigue cerca de la zona de Liguilla.

