Topo Valenzuela no tiene claro su futuro tras la desaparición del Ascenso MX

A mediados de abril, y debido a la contingencia por la pandemia mundial de coronavirus, la Liga MX decidió dejar de tener ascenso y descenso durante 5 años, dando paso a la creación de una liga de desarrollo en busca de más oportunidades para los jóvenes futbolistas. La decisión fue duramente criticada por tanto por aficionados, jugadores y ex jugadores que ven esta maniobra como algo muy perjudicial.

Juan Carlos "Topo" Valenzuela, campeón en la Copa de Oro de la Concacaf 2009, Clausura 2013 y el Apertura 2014 con el América, se refirió a la situación del Ascenso MX: "Si ya tenían planeada esta decisión, para mí no fue el mejor momento, faltaban 3 jornadas para terminar el torneo, teniendo ya un campeón", comentó el jugador de 35 años.

En el marco del Día del Trabajo, los jugadores de los Leones Negros, incluyendo al Topo, salieron por las calles de Jalisco a manifestarse en contra de la eliminación de la Liga de Ascenso, instancia en la que el nacido en Guaymas aprovechó para revelar que hay varios jugadores de la Liga MX que apoyan el movimiento, aunque no lo demuestren de manera pública:

"Tomamos todas las medidas para realizar la manifestación, se habló con las autoridades de salud, nuestra intención es manifestarnos y mostrar nuestro desacuerdo. Hay un grupo importante de jugadores que nos están apoyando, varios no lo manifiestan, pero eso no quiere decir que no estén apoyando", detalló.

Respecto a su porvenir, Valenzuela fue claro: "No he pensado en mi futuro con lo que estamos viviendo, lo primero es la salud y cuidar a la familia. La Liga de Desarrollo está planeada y pensada para jóvenes de 23 o menos, eso pretende la Liga, pero si quieren darle una oportunidad a los jóvenes, con 23 ya tendrán que estar en Primera División", finalizó.

