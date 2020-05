Ex América revienta Enrique Bonilla y lo acusa de corrupción por desaparición del Ascenso MX

El pasado 14 de abril, y debido a la contingencia por la pandemia mundial de coronavirus, la Liga MX decidió dejar de tener ascenso y descenso durante 5 años, dando paso a la creación de una liga de desarrollo en busca de más oportunidades para los jóvenes futbolistas. La decisión fue duramente criticada por tanto por aficionados, jugadores y ex jugadores que ven esta maniobra como un error.

“Si bien el gremio de jugadores en México históricamente no hemos sido unidos, solidarios para crear un sindicato que nos proteja, nos identifique como trabajadores dignos con derechos y obligaciones. Me decepciona y me sorprende que varios referentes desde su trinchera han guardado silencio”, comentó Rodrigo Íñigo a través de una carta colgada en sus redes sociales.

El defensa que debutó en 2007 con las Águilas aseguró sentir "dolor e impotencia" por la decisiones de los timoneles del balompié azteca que llevaron a la desaparición del Ascenso MX, y al compartir su misiva lanzó sus dardos directamente hacia una persona en particular: "Para usted señor Bonilla. Y a quien le quede el saco también".

“Su soberbia y sarcasmo en sus diferentes entrevistas dan rabia, impotencia; ¿es usted el que nos representa?, a mí desde luego que no, a muchos de mis ex compañeros tampoco. Está usted mostrando la imagen más gris y corrupta del futbol mexicano a nivel internacional”, escribió y agregó: "¿Qué clases de amenazas hay para no defender el trabajo que le da de comer a cientos de empleados en los clubes que trabajan por el sueño de ascender a primera división?”.

Pero el actual jugador del Vegas Light, de la USL de Estados Unidos no sólo criticó a los directivos mexicanos, sino también a la prensa, a quienes acusó de estar "coludida" para celebrar los cambios en el futbol azteca pese a que, a su parecer, sean errados.

