En la primera jornada de la Major League Soccer, Sporting Kansas City derrotó 3-1 a Whitecaps en el estadio BC Place.

El encuentro contó con el debut oficial de Alan Pulido con la playera del conjunto de Missouri. El mexicano anotó el 1-0 parcial en el primer tiempo de palomita y, una vez finalizado el encuentro, comentó sus sensaciones.

�� ¡INICIA LA #MLS A LA MEXICANA! ��



���� Carlos Vela

���� Chicharito Hernández

���� Rodolfo Pizarro

���� Alan Pulido



¿Quién acaba con más goles y quién con menos? �� pic.twitter.com/GXP2y3oPsP — ESPN.com.mx (@ESPNmx) February 29, 2020

El delantero aseguró: "Estoy contento por tener un debut soñado. Esperaba este momento y se me dio gracias a Dios. La MLS es una Liga que tiene mucho nivel, que se compite muy fuerte y es por eso que asumí este reto".

"Es el trabajo que he hecho en este último tiempo, vengo de hacer muy bien las cosas. Me pone contento saber que hay muchos mexicanos que vienen a alentar, siempre es bueno apoyarnos el uno con el otro al ser compatriotas", sentenció el ex Deportivo Guadalajara.

El próximo partido de Sporting Kansas City será el sábado en condición de local frente a Houston Dynamo (que viene de igualar frente a Los Angeles Galaxy de Chicharito) a las 19:30hs de México.

