Tremenda noticia: Enrique Bonilla dio positivo de COVID-19

La propagación del virus COVID-19 es tan grande que, además del número, es noticia por los famosos contagiados.

En esta oportunidad, le llegó a otro: Enrique Bonilla comunicó que tiene la infección luego de someterse a los estudios pertinentes.

En una carta publicada hace algunos minutos por la Liga MX, el presidente del mencionado ente reveló la información que sacude a todo el deporte (y más) en México.

"Hasta el momento, pese a las pruebas realizadas, no presento síntomas graves y permaneceré en cuarentena como me indican las autoridades de la Secretaría de Salud. Por supuesto, me mantendré al tanto de la situación que vive nuestro país y las alternativas y posibles soluciones para resolver la situación que atraviesa, en especial, la familia de la LIGA MX / ASCENSO MX", comentó Bonilla.

Luego, dio un mensaje de esperanza: "Les aseguro que actuaré con toda responsabilidad ante lo que vivimos y estoy cierto que, como un Equipo, el país podrá salir adelante".

¡A seguir prevenidos!

+ La carta publicada por el directivo:

