"Tuca Ferretti me dijo que era más fácil atajar en Primera que en Sub-20": Gustavo Galindo

Tigres UANL atravesó una situación poco común hace dos semanas, cuando se encontró sin porteros disponibles de cara al enfrentamiento contra Toluca. La situación no era para nada sencilla: Nahuel Guzmán y Miguel Ortega se encontraban en confinamiento debido a que dieron positivos de Cocid-19, además de no poder contar con los arqueros del Sub-20.

La solución estuvo en Gustavo Galindo, quien se hizo cargo de la situación y se calzó los guantes de los Felinos. Aunque, claro, antes obtuvo toda la confianza posible de Ricardo Ferretti, el mismo entrenador que había tomado la decisión de dejarlo libre hacía poco tiempo atrás. De hecho, las palabras del Tuca fueron un poco especiales, ya que comparó la primera división con las fuerzas básicas.

“Yo platiqué un día antes en la charla del equipo con Tuca y me dijo que me sintiera seguro, que mis compañeros me iban a ayudar, que era más fácil jugar en Primera División que en Sub-20 porque tus compañeros te ayudan, si das un mal pase ellos te ayudan a resolverlos, se abren mucho, todo eso me lo dijo. Que tuviera confianza en mí mismo, que yo sabía hacer las cosas”, reveló Galindo en videoconferencia.

De igual manera, el joven no pudo evitar que los suyos caigan ante los Diablos Rojos 2-3 e igualen de local ante Pumas 1-1: “Estoy insatisfecho. Me hubiera encantado tener los 6 puntos, pero ahorita eso ya quedó y voy a seguir trabajando para si me toca el siguiente partido intentar ganar, eso ya no depende de mí, el que me toque o no jugar”, culminó.

Galindo puede llegar a tener una revancha más el viernes ante Mazatlán, porque todavía se esperan los resultados de Guzmán y Ortega. Por el momento, mostró que puede ser un guardameta que le solucione situaciones a Ferretti.

Lee También