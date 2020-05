Un Dennis Rodman en Chivas: Amaury Vergara confesó que su padre lidió con un personaje así

Desde que llegó Ricardo Peláez como director deportivo, Chivas consolidó uno de los equipos más impresionantes de toda la Liga MX. Sumó ocho refuerzos de categoría internacional y mucho se habló sobre alguna guerra de egos en el vestidor, pero hasta el momento eso no sucedió.

Justamente en estos tiempos, donde es furor la serie de Netflix ‘The Last Dance’, es válida la comparación con Dennis Rodman, un jugador excéntrico y que generó mucha curiosidad durante su paso por la NBA. ¿Hay algún elemento del plantel profesional actual del Guadalajara que se asemeje a él de algún modo?

"Definitivamente no (deben de tratarse igual a algunos jugadores). Cada ser humano es un universo completo, lleno de matíces. Dennis Rodman es sui generis, de la serie es fascinante la historia de Michael Jordan, pero soy fan de él", comentó Amaury Vergara en un webinar de Sport Innovation Society.

Pero más allá de que este equipo tapatío no tenga ningún futbolista con acciones parecidas a la de la mencionada leyenda de los Bad Boys de Detroit Pistons, el propietario del Rebaño Sagrado narró una situación particular que tuvo que transitar su difunto padre, Jorge, cuando ocupaba su cargo.

"En Chivas no me tocó lidiar todavía, pero sí ha habido un par de jugadores-personajes que han sido muy diferentes. Uno en particular muy diferente a los demás. Recuerdo a mi padre que en su gestión tuvo que tomar una diferente postura de liderazgo con él y una gestión distina para poder potenciarlo y sacar lo mejor", completó Vergara sin dar nombres.

