¡Un genio! El español que es fan de Rayados

A menos de un día de la gran Semifinal de Monterrey frente a Liverpool en el Mundial de Clubes, Rayados publicó un video muy particular de cómo un español se hizo fanático del equipo.

El seguidor de Real Madrid, conocido como Zabalive en Twitter, explicó cómo comenzó a hacer fuerza por La Pandilla a la distancia: "Todo empezó con mi gatita, que tuvo una predicción en la Final de la Concacaf y fue para Monterrey, fue muy loco".

"Lo único que hice fue disfrutar del fútbol y ya está. ¡Pero qué bien me cae Monterrey! Tantas desveladas viendo los partidos... Hasta por YouTube lo he podido ver. En la Final, Rayados tiene un lugar en el corazón. Soy mitad madridista y mitad de Rayados, literal", añadió muy sorprendido.

Además, el europeo explicó cómo lo impactó la multitudinaria banda albiazul: "Lo que más me gustó fue la afición, el sentimiento en la vida y en la cancha. Me encantó la afición, cómo le van con todo y eso no me pasó con ningún equipo. He visto 80 mil partidos del Madrid, pero nunca algo así".

Este miércoles desde las 11.30 horas del Distrito Federal, el conjunto de Antonio Mohamed chocará con el poderoso Campeón de la Champions League, comandado por el alemán Jürgen Klopp.

