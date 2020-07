Unión en América: aficionados inician colecta para ayudar a Salvador Cabañas

Frecuentando la Selección de Paraguay y siendo titular indiscutible en América, Salvador Cabañas era uno de la ases bajo la manga que tenía la institución en la Liga MX. Sin embargo, todo dio un giro inesperado cuando sufrió un hecho de inseguridad y violencia durante una salida al Bar Bar de Ciudad de México.

La recuperación fue larga y dolorosa, pero solo le sirvió para mantenerse con vida y no para volver a jugar al futbol en el máximo nivel como estaba acostumbrado. Pero ahora, diez años después del atentado en territorio azteca, el exdelantero guaraní comenzó a tener secuelas irreversibles por el disparo.

Homenaje a Cabañas en el Azteca (Getty Images)

"Tengo ya problema de la vista y no voy a recuperarme nunca de eso. Ya no veo bien del lado izquierdo y eso me da muchas complicaciones cuando juego", comentó Chava, quien pasó por el conjunto azulcrema entre 2006 y 2010, en una entrevista con Radio Caracol de Colombia el pasado jueves.

Teniendo en cuenta esto, los aficionados de las Águilas empezaron a movilizarse en las redes sociales y organizaron una colecta de fondos para poder ayudar a El Mariscal en esta difícil situación. Y cada vez son más los americanistas que le demuestra su cariño y su apoyo.

"Participa en esta colecta para Salvador Cabañas. Lo recaudado se estará captando en la cuenta 5204165569914496 para posteriormente, a finales de este mes, hacerle un depósito por giro a su nombre", publicó la cuenta de Cancha Azulcrema, un medio que cubre a los de Coapa.

