La gente no es TONTA



Por mas aparato mediatico de televisión y cuentas en Twitter que lo alaban a mas no poder, no puedes engañar tanto tiempo a las personas.#FueraPiojo



Ya viviste demasiado de la gloria de este club, si no das la 8 y la 14 debes irte irremediablemente... pic.twitter.com/yB3oAQwMyg