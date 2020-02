Luego de la caída de las Águilas ante los Bravos, que estuvo marcada por la temprana expulsión de Jorge Sánchez, el periodista de ESPN, Álvaro Morales, estalló acusando al equipo de haber tenido una actuación "vergonzosa".

Fue en medio de la emisión de ESPN AM donde el comunicador no se guardó nada y aseguró que "el América no puede permitir estupideces".

La reacción del reportero encendió los ánimos del panel generando un acalorado ambiente, donde a modo de broma sus compañeros lo abrazaron para calmarlo y apaciguar el momento.

La opinión del Álvaro fue ampliamente compartida y comentada en redes sociales, donde los aficionados, en su mayoría, concordaron con las palabras del comentarista deportivo.

