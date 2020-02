Una noche de terror vivió América en el Estadio Azteca. Las Águilas no pudieron contra FC Juárez y cayeron por 1-3 en un partido que fue una decepción para la afición que llegó al recinto deportivo.

La necedad de Miguel Herrera de meter a Paul Aguilar de lateral derecho como titular por lo que tiene que habilitar a Jorge Sánchez del lado izquierdo donde ha tenido errores garrafales, uno en la final de vuelta contra Monterrey y hoy al segundo 22 se hace expulsar#ClubAmerica pic.twitter.com/WpOkUgu3Vs — Fútbol Alextremo ⚽️ (@AlextremoMx) February 2, 2020

El principal culpable de la derrota fue Jorge Sánchez, quien a los 24 segundos de iniciado el juego, el lateral va de forma temeraria y lanza un planchazo al pie/pierna del rival.

El árbitro no vio la jugada de forma detalla, pero el VAR ratificó la rápida expulsión. Este hecho desató la ira de los miles de aficionados que llegaron al Azteca y de los millones que lo estaban viendo por TV.

Las críticas no tardaron en llegar y el jugador se fue bajo a abucheos. No obstante, este no es el primer error que comete el jugador. En la final con Monterrey del año pasado, el lateral le regaló un gol a los Rayados, lo que significó perder dicha instancia.

Sin duda alguna a Jorge Sánchez le costará nuevamente surgir y ser la promesa de América.

