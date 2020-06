Van por todo: harán el último intento para mantener a Monarcas en Morelia

Todo parece indicar que no hay vuelta atrás. El camión de mudanza ya empezó y cargará con la historia de Monarcas Morelia, para convertirse en Mazatlán FC. Sin embargo, hay algunos empresarios de Jalisco que harán el último intento y buscarán evitar que esto suceda, a pesar de que lo ven sumamente complicado.

Se trata de empresarios provenientes de Jalisco y Morelia, en donde Alfredo Anaya Gudiño se encuentra al mando de este movimiento. Tratarán de buscar alguna solución para frenar la mudanza, y fue el propio exdiputado quien reconoció su intención, a pesar de que lo ve difícil.

“Sí me han hablado y sí me interesa, es otra circunstancia con lo del Atlas, porque lo del Atlas eran varios accionistas donde yo estaba encabezando a los accionistas y estaban ellos vendiendo al equipo, infraestructura, la franquicia, acá como soy michoacano y siempre me ha interesado el deporte”, le confesó a Mediotiempo.

Y agregó: “Ahora que vino lo de Michoacán, nos habíamos reunido para hacer lo posible de que no se fuera el equipo Monarcas, sobretodo saber qué es lo que están vendiendo, con ese interés tratar de ser parte si es que pudiera lograrse que no se fuera".

Anaya Gudiño es un político por el Partido Revolucionario Institucional y dueño de la empresa de fertilizantes Consorcio ALFA OMEGA. Además, confesó que se ha reunido con gente del Gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles.

"En lo personal no coincidimos, pero sí platicamos con su gente, y después de que eran representantes del Estadio Morelos también platicamos y varios michoacanos que tienen negocios, empresarios teníamos interés porque no se fuera y porque no se vaya Monarcas Morelia", señaló.

Además, aseguró que existe otra opción, que sería invertir en el futbol para que, en 1 o 2 años, Morelia pueda volver a la Liga MX.

“Es otra de las propuestas que están haciendo los michoacanos, nos vamos a reunir yo creo que mañana (hoy) en Michoacán para ver qué se podría hacer, como no están vendiendo la marca, creo que por lo que hemos analizado es que haya un mejor postor, o presionar al comprador, porqué querían vender, la franquicia. Yo creo que si hubiéramos visto esto a tiempo, si pudiera haber habido alguna negociación, porque el gobierno tenía interés, nosotros también tenemos interés de que no se vaya Monarcas, pero ahora lo veo difícil”, sentenció.

