Venados dice que todo depende de la decisión tomen los clubes de la Liga MX

En el día de ayer se definió que se daba por finalizada la Liga de Ascenso MX, debido a la crisis sanitaria, fue como un baldazo de agua fría para todos los clubes. Si se le suma a esto la posible transformación del certamen a una Liga de Desarrollo los clubes tiemblan más.

Es por esto que Luis Miguel Salvador, Director Deportivo de Venado, le explicó a Marca Claro cómo fue la decisión y cuáles son los pasos a seguir.

"En el día de ayer hubo una propuesta en la que se votó ocho a favor y cuatro en contra donde prácticamente es eliminar el ascenso y descenso”, explicó el directivo de Venados al referirse que es una decisión difícil que se ve las consecuencias que producen en los dirigentes, jugadores y aficionados que sueñan con llegar a jugar en primera división.

"Si REALMENTE quieres hacer algo BUENO para el DESARROLLO de los JUGADORES, HAZLO de RAÍZ"



Luis Miguel Salvador, Dir. Deportivo Venados en #MarcaClaroMVS

��102.5 FM

��336 Dish

�� https://t.co/hR2c0F2h2K pic.twitter.com/MSYXX2HjSS — MARCA Claro (@MarcaClaro) April 15, 2020

Por otro lado, explicó que ahora los clubes del ascenso mexicano dependen de los equipos de primera división para voten en contra de esta propuesta y todo se mantenga igual. Además, dijo esta decisión debe tomarse con la visión del futbol y no por intereses personales.

“Para mí es puro rollo de la Liga de Desarrollo. Si realmente quieres hacer algo bueno para el desarrollo de los jugadores hazlo de raíz. Punto número uno, que todos los equipos de la primera división tengan un convenio deportivo con los equipos de liga de ascenso. Punto número dos, que haya un proceso de sub-17, sub-20 y jugar mínimo un año en liga ascenso, y luego puede acceder a primera división”, expresó Salvador sobre cómo debería ser el desarrollo del futbol mexicano.

A su vez, el directivo de Venados volvió a reiterar que solo cuatro equipos votaron en contra de la propuesta y que todavía quedan muchas dudas sobre el futuro.

“Si tu como equipo de primera división tienes un jugador de 23 años con talento no eres capaz de desarrollarlo es porque no te importa y porque no cumple tus expectativas, y lo único que quieres es colocarlo”, cerró Luis Miguel Salvador sobre la actitud de las instituciones de la Liga MX con sus jugadores.



