Video: la crítica de Nahuel Guzmán a la Liga MX por la Copa Libertadores

Tigres realizó una histórica campaña en la Copa Libertadores 2015, en donde consiguió el segundo puesto tras perder la final con River Plate. Si bien el torneo jerarquizó al club y lo dio a conocer en el continente, el arquero del equipo, Nahuel Guzmán, hizo una revelación y criticó el papel de la Liga MX en ese entonces.

"Acá a la Copa Libertadores no se le daba mucha relevancia la verdad porque económicamente es pérdida y porque la Liga no te respeta los calendarios", explicó el portero en un vivo de Instagram con Juan Pablo Varsky para TNT Sports. "No es que porque jugaste Copa, después te van a dejar jugar la otra semana. Acá nosotros llegabamos el jueves de un viaje a Oruro y jugabamos el sábado. Valía madre, como dicen acá, si habias jugado o no", agregó.

El elemento de 34 años también recordó la campaña de su equipo y se refirió al partido de la fase de grupos ante Juan Aurich que le dio la clasificación a quien sería su verdugo en la final. "Nosotros fuimos con 16 jugadores y no fue precisamente para ir a perder, sino fue porque el sabado jugabamos el clásico que lo terminamos ganando. Hay una realidad: si nosotros ganabamos ese partido, que es cierto que le da la clasificación a River, nos dejaba primeros en la general jugando con el peor de la clasificación", aclaró.

En cuanto al partido definitorio, Guzmán sostuvo que fue "una final atípica" porque no hubo muchas situaciones de gol. "Acá podríamos haber hecho algun gol, no digo que podríamos haber goleado, pero tuvimos tres o cuatro situaciones muy claras", rememoró y no dejó de puntualizar que el partido de vuelta el árbitro no expulsó a Lucas Alario en el comienzo del partido por una "terrible patada".

El ídolo de Tigres valoró aquella actuación de la institución de Nuevo León y destacó la satisfacción de haber sido uno de los tres equipos mexicanos en una final de América. "Para nosotros haber podido recorrer el camino completo creo que nos da algo para la historia del club que es único", concluyó.

