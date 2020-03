Vikonis: "Es tiempo de estar unidos y no de rivalizar por banalidades"

Nicolás Vikonis, guardameta de Puebla, se enfadó con su actual club por buscar rivalizar con Cruz Azul vía Twitter.

El club Camotero simuló un partido en la red social anteriormente mencionada, en donde imaginaba al portero anotando un gol de cabeza en tiempo añadido.

"¡CABEZAZO DE Nico Vikonis27 AL 93' Y LO GANÓ LA FRANJA!

¡VOLTERETA EN 3 MINUTOS! HAZAÑA EN EL CUAUHTÉMOC, HIJOS DE SU ENFRANJADÍSIMA", señalaron.

Este tuit no le gustó para nada a Nicolás, sostuvo que hay cosas más importantes con las que fantasear.

¡CABEZAZO DE @nicovikonis27 AL 93' Y LO GANÓ LA FRANJA!��⚪



¡VOLTERETA EN 3 MINUTOS! HAZAÑA EN EL �� CUAUHTÉMOC, HIJOS DE SU ENFRANJADÍSIMA����#LaFranjaQueNosUne�� pic.twitter.com/eaGeelaS3z — Club Puebla�� (@ClubPueblaMX) March 22, 2020

"Hoy me parece más importante fantasear con que mañana desapareció esta pandemia, no con el resultado de un juego. Es tiempo de estar unidos, no de rivalizar por banalidades", afirmó el potero uruguayo.

En lo que va de la Liga MX, la Franja se ubica en décima posición. Hasta el momento no entraría en la Liguilla.

