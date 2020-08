Vincent Janssen le metió presión a Antonio Mohamed: "Necesito jugar, estoy listo"

Rayados ha comenzado el campeonato Guard1anes 2020 con un sabor agridulce. Luego de una gran victoria ante Toluca en el Estadio Bancomer, llegaron dos jornadas que solamente dejaron muchas dudas y un punto. Lo que algo está claro, es que el equipo de Monterrey ha sabido marcar en el comienzo, ya que lleva cinco tantos en tres encuentros.

Antonio Mohamed, de igual manera, es consiente que Rogelio Funes Mori deberá descansar en algún momento o ser complementario con Vincent Janssen. No obstante, por el momento no hay señales de ello y el argentino, que siempre rindió en la Liga MX, tiene tres tantos en su feudo en el comienzo, por lo que no será reemplazado salvo una situación distinta.

Lo cierto es que los delanteros siempre quieren estar y hacer goles, y el holandés de 26 años no es un caso distinto: "Espero la próxima semana ya estar al 100 por ciento. Necesito jugar, estoy listo. Tengo buena comunicación con Mohamed, es mejor y espero estar en los partidos”, avisó Janssen al ser consultado a su falta de minutos.

El delantero sabe que hoy por hoy nadie le sacará el puesto al mellizo Funes Mori, razón por la cual enfatizó en la posibilidad de compartir cancha con él: “Nos gusta jugar con dos delanteros, necesitamos entrenarlo", comentó, aunque no será sencillo ya que el esquema favorito del Turco es el 4-3-3 con dos extremos bien marcados, que por el momento son Dorlan Pabón y Maximiliano Meza.

El entrenador argentino tiene una razón, y es que Janssen fue uno de los futbolistas tener coronavirus, donde el retorno a los entrenamientos no fue el mejor: "En las primeras semanas fue difícil porque no tenía mucho aire cuando entrenaba, pero es normal. Después de 15 días en casa, iniciamos a entrenar y fue difícil, pero en este momento es mucho mejor. Me siento al 90-95 y el último 5 por ciento lo tendré con los partidos", finalizó.

Lee También