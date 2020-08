Vincent Janssen presentó a su nueva pareja en las redes sociales

Las relaciones en tiempos de pandemia por el COVID-19 se modificaron. Con el contacto físico reducido y los transportes públicos limitados, encontrar un amor se volvió realmente complicado.

Esto no se convirtió en una excusa para Vincent Janssen, que en las primeras horas de hoy subió una imagen junto a su nueva amada en las historias de Instagram. En las redes sociales eso se interpretó como un noviazgo.

Junto a la foto, se lee la inscripción: "Didn’t know, you know" ("Si no lo sabías, lo sabes"). Para no quedar atrás, Talia, la mujer de la fotografía, resposteó la imagen y le agregó un "Mine" ("Mío"). Amor puro...

La imagen que subió Janssen a su Instagram.

Pocas horas después de la viralización del retrato, Talia puso su cuenta de Instagram en privado, por lo que los distintos usuarios se quedaron con las ganas de conocer más a la nueva compañera del holandés.

El centrodelantero de Monterrey sería titular en el juego de mañana a las 21:00 ante el América en el Estadio Azteca, por la sexta jornada del Guard1anes 2020.

