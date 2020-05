Virginia Ramírez muestra su lado rudo y confiesa que cambiaría a un hombre por su moto

Su delicada imagen sin duda alguna contrasta con su ruda afición por las motocicletas, pues pocos podrían imaginarse a la bella rubia conduciendo uno de los vehículos más codiciados, pero es así, ya que Virginia Ramírez se confesó amante del sonido que hace su Harley-Davidson cuando la conduce.

A través de su cuenta de Instagram, la guapa conductora compartió unas historias en las que se encuentra sobre su moto, en la que se transporta para mayor facilidad cada que la necesidad la obliga a salir de su casa, en pleno confinamiento ante la pandemia por coronavirus, eso sí, responsablemente con su respectivo casco.

Foto: @virginiarmz

Es así que la expresentadora de Televisa Deportes enamoró a sus seguidores al mostrar su lado más rudo, pues además de lucir una chamarra de con el escudo de la marca de su motocicleta, reveló que el sonido que hace su querida compañera no lo compara con nada, incluso hasta cambiaría a un hombre por él.

"No saben cómo extrañaba esta preciosura. Tuve que salir de mi casa, más rápido en moto, ¡la amo! Muchos me preguntan por qué una Harley, porque soy choppera, porque me gusta y por el ruido, el ruido de las Harley es como uf, wow, lo cambiaría por un hombre si quieren", reveló la guapa aficionada de los Tigres.

Actualmente, Virginia Ramírez se mantiene en el medio deportivo como conductora de 'Meta', programa de El Heraldo en su canal de televisión, en el que comparte cámaras con otros elementos que también fueron sus compañeros en Televisa, como Iñaki Álvarez

