¿Vuelve al América? Agustín Marchesín desea retornar a México cuando concluya su carrera en Europa

La Liga MX es una de las más atractivas de la región. Las condiciones de vida que pueden tener los jugadores, el nivel futbolístico, los salarios y las lujosas instalaciones son motivos de sobra para que varios extranjeros la escojan para continuar su carrera.

Uno de ellos es el argentino Agustín Marchesín, quien se consagró jugando para el América y el Santos Laguna. Tras un rendimiento superlativo, se marchó al Porto para reemplazar a Iker Casillas. A pesar de sus éxitos y de su rendimiento actual, el portero desea retornar a México en algún momento.

"Me gustaría regresar a México en algún momento por todo lo que me tocó vivir, y después, si vuelvo a la Argentina, mi sueño es retornar a Lanús, el club que me dio todo siempre", comentó el guardameta en entrevista con el diario La Nación.

Marchesín también brilló en Santos Laguna (Jam Media)

Por su parte, reveló sus inicios en el conjunto portugués: "Me puso muy contento que un equipo como el Porto me haya ido a buscar. Fue muy difícil para mí tomar la decisión porque estaba muy bien en el América, el club más grande de México, y además me querían mucho y me estaban saliendo bien las cosas".

"Estaba muy cómodo, pero este era un desafío muy personal y me sumaba mucho lo que representaba Porto: la posibilidad de jugar en Europa y la Champions. Fueron un montón de cosas que puse en la balanza y, claro, la posibilidad de venir a reemplazar al que, creo yo, es el mejor arquero de todos los tiempos", agregó.

