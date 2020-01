Willie González es uno de los periodistas más reconocidos que tiene el norte de México y tiene voz si se trata de Monterrey y Tigres.

El reportero pulverizó el accionar de Enner Valencia en Tigres y lo hizo añicos por su bajo rendimiento en los últimos años como delantero Felino.

"No se ha dado usted cuenta que Enner Valencia le da miedo disparar al arco, no se da cuenta usted que cuando Valencia agarra la pelota o el mismo Vargas agarra la pelota y no quieren tirar a la portería. Hay un dato que es increíble, en el último año Enner Valencia solo ha tenido ocho ocasiones de gol, ocho disparos al arco. Valencia está lejos de ser el campeón de goleo de los últimos años, aquel jugador que se fue a Inglaterra después de ser goleador en México", expresó.

Además, para finalizar puso a Valencia y Janssen en una balanza. "Necesitan recuparar la confianza porque mal jugador no es. Miren el otro lado, Vincent Janssen tiene menos técnica que Valencia, menos técnica que Vargas, pero tiene una voluntad tremenda", sentenció.

