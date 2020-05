Willie González se defendió de la acusación de Jesús Barrón y le devolvió el golpe

Mientras las grandes ligas se preparan para volver a la actividad, el futbol mexicano aún no tiene novedades sobre qué es lo que ocurrirá con la Liga MX. Y en el periodismo, los debates son cada vez más asperos y reñidos. Hace unos días, Gerardo Velázquez de León lanzó una dura acusación contra Jesús Barrón y este luego tomó el guante para devolverle el golpe.

Sin embargo, Barrón también optó por pegarle a su colega Willie González por no haberlo defendido de los dichos de Velázquez de León: "Jesús no conoce a otros futbolistas que no sean de Tigres y Rayados". Disconforme con los tuits de su colega, Willie decidió realizar un largo descargo en Canal 6 Deportes para descargarse.

Barrón, en el medio, y González, a la derecha, juntos en una transmisión.

"Yo me quedé callado, yo no escuché la transmisión. Yo estaba narrando al mismo tiempo. Cuando ellos lo hacían para La Octava Sports, yo estaba narrando para RG La Deportiva. Yo no se si Barrón se preparó o no se preparó. Barrón me acusa a mí de no defenderlo. Yo no tengo que defender a Barrón y mucho menos por algo que no escuché", indicó González.

"No tengo por qué defender a Jesús Barrón" ��@WillieMty se manifestó luego de que @BarronSports alegara que no lo defendió de los polémicos comentarios de Gerardo Velázquez ��



Incluso, Willie acusó a Barrón de haber logrado que los televidentes comiencen a criticarlo: "El público se echó en mi contra, y Barrón los echó en mi contra, de que no lo defendí. Yo no lo tengo que defender por algo que hizo o no hizo en otra estación que no es parte de Grupo Multimedios".

Por otra parte, y para bajar la temperatura de la pelea, ponderó los trabajos que hacen Barrón y Velázquez de León: "Yo conozco a Barrón y sé que es un tipo muy preparado, se prepara, analiza, estudia, y me cuesta mucho creerle a Gerardo Velázquez que Barrón llegó sin prepararse. Barrón es muy profesional, es muy detallista a la hora de hacer sus anotaciones. Gerardo es uno de los periodistas más respetados del país, me cuesta creer que esté mintiendo y me cuesta creer que Barrón no se sepa los nombres de los jugadores".

