Xolos de Tijuana, una máquina de de abastecer talentos a América

América comenzó el Guard1anes 2021 de la mejor manera luego de que haya vencido a Atlético de San Luis con un golazo de Mauro Lainez, quien fue la primera incorporación proveniente de Tijuana. Sin embargo, el conjunto Azulcrema continúa adquiriendo elementos de la Jauría ya que en el día de ayer confirmó a Jordan Silva.

De todas maneras, no es la primera vez, que, en un mercado de pases, las Águilas de Coapa se interesan por un elemento de Xolos y, según Diario AS, fueron 27 los elementos adquiridos. Uno que brilló y fue emblema del conjunto capitalino fue Guido Rodríguez que llegó en junio de 2017, jugó 113 partidos, ganó una Liga MX, una Copa MX y una Campeón de Campeones. A él se le suman varios argentinos como Darío Benedetto, Emanuel Aguilera, Pablo Aguilar y Cristian Pellerano, que no se consolidó y terminó en Morelia.

Por otro lado, quien llegó proveniente de la Jauría, y que hoy es pieza clave del equipo de Santiago Solari, es Henry Martin que sigue siendo el referente en el ataque de América. A él se le suma Luis Fuentes que llegó en 2019 y es titular como lateral izquierdo.

El argentino llegó a América proveniente de Tijuana en 2017. (Jam Media)

Por otra parte, América incorporó jugadores de Tijuana que no terminaron brillando como se esperaba o que se fueron por la puerta de atrás. Tal es el caso de Miguel Herrera que logró dos Liga MX, una Copa MX y una Campeón de Campeones.

Otros jugadores que llegaron provenientes de Xolos a América y que no rindieron fueron Carlos Vargas, Joe Corona, Javier Güemes y José Madueña.

