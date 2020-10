¿Y América? Rubén Rodríguez postuló a Henry Martín para las Chivas de Guadalajara

El Guard1anes 2020 de la Liga MX aún no terminó pero Chivas de Guadalajara ya tendría que empezar a pensar en el siguiente mercado de pases de invierno. Con Ricardo Peláez y Amaury Vergara a la cabeza, la directiva del Rebaño Sagrado deberá encontrar una solución a la falta de goles, sobre todo si es que José Juan Macías consigue su tan ansiado pase hacia algún equipo de Europa.

En la mesa de debate de Fox Sports Radio, André Marín plantó la duda y consultó a qué jugador debería ir a buscar el conjunto tapatío a partir de diciembre. Y el primero en responder fue Salim Chartouni, quien se encargó de describir las características que harían falta para encajar en el esquema de Víctor Vucetich.

"De entrada, si se va José Juan Macías, tendría que traer a un delantero que tenga tamaño y estatura", aseguró el exfutbolista que ahora se dedica al análisis del torneo mexicano. Y ahí fue cuando apareció Rubén Rodríguez para lanzar y postular el nombre de un elemento del América: Henry Martin.

¿CHIVAS TENDRÍA QUE IR POR HENRY MARTÍN PARA EL PRÓXIMO TORNEO? #FSRadioEnCasa ¿Quién para reforzar al Guadalajara de cara al Clausura 2021? @andremarinpuig, @Salimgol, @ruubenrod, @albertolati pic.twitter.com/C3oQUbAxKl — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) October 26, 2020

En lo que va de la temporada, el atacante de 27 años disputó 15 encuentros, 10 de ellos integrando la alineación titular, y anotó un total de 6 goles ante Xolos de Tijuana, Atlético de San Luis, Mazatlán FC, Puebla y León. Un estadística que demuestra que está por encima de cualquier otro del Guadalajara.

Cabe recordar que, tiempo atrás, Matías Almeyda se refirió a las cualidades del yucateco pero optó por hacerse de los servicios de Ronaldo Cisneros: "Es un gran jugador pero se está recuperando. A futuro es un jugador que me interesa, obviamente. No se descarta, sabemos que hoy no es opción de refuerzo".

