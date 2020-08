Yayo de la Torre apuntó contra el América: "Ya no quieren aceptar que no son más poderosos"

El América es el máximo ganador de la Liga MX y de otros certámenes del futbol mexicano. También ostenta varios trofeos continentales. Su presión y exigencia es la mayor y sus éxitos a lo largo de su rica historia hablan por sí solos.

Además de ser un club de una trayectoria envidiable, la presente década también estuvo a la altura de la institución. Junto a Tigres, fueron los conjuntos que más títulos obtuvieron en el lapso previamente mencionado.

Es por eso que se le cuestiona tanto su rendimiento actual. A pesar de que marcha en la cuarta posición del Guard1anes 2020, no dejó conforme a la afición con su juego y tuvo duras derrotas, como la que le propinó Monterrey por 3 a 1 en la última fecha y la paliza del Querétaro por 4 a 1.

En la edición de ayer de La Última Palabra, programa emitido por Fox Sports, Eduardo de la Torre criticó duramente a Las Águilas: "Ya no quieren aceptar que el plantel del América es poderoso. Hoy en día ya no lo es más. Y si no lo quieren aceptar no se quejen".

El próximo encuentro del cuadro de Coapa será mañana a las 19:00 ante Mazatlán, por la séptima fecha del torneo, en el Estadio Alfonso Lastras.

POS EQUIPO PJ PTS 1 CRUZ AZUL CRUZ AZUL 6 13 2 TOLUCA TOLUCA 6 12 3 LEÓN LEÓN 6 11 4 AMÉRICA AMÉRICA 6 10 5 PUMAS UNAM PUMAS 6 10 6 PACHUCA PACHUCA 6 10 7 MONTERREY MONTERREY 6 9 8 TIGRES UANL TIGRES 6 9 9 NECAXA NECAXA 6 8 10 QUERÉTARO QUERÉTARO 6 7 11 PUEBLA PUEBLA 6 7 12 GUADALAJARA GUADALAJARA 6 7 13 TIJUANA TIJUANA 6 7 14 JUÁREZ JUÁREZ 6 6 15 ATLÉTICO SAN LUIS A SAN LUIS 6 5 16 SANTOS LAGUNA SANTOS LAGUNA 6 5 17 ATLAS ATLAS 6 5 18 MAZATLÁN MAZATLÁN 6 5

