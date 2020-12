Agente de Zlatan acabó con la MLS y dijo cuándo se retiraría Ibrahimovic

Llegó como una estrella, dio espectáculo y dejó a los aficionados con ganas de más. Zlatan Ibrahimovic tuvo un paso más que destacado por la MLS y, aunque no pudo coronarse campeón con Los Angeles Galaxy, se cansó de marcar goles cada vez que saltó a la cancha.

Zlatan se dio el lujo de anotar 53 goles en 58 partidos con un promedio de anotaciones envidiables para los delanteros que pasan por la MLS. Sin embargo, luego de la decepción de quedar eliminados en Playoffs contra el clásico rival del Galaxy, LAFC, Ibrahimovic empacó sus maletas y se fue al Milan.

Aunque muchos pensaran que Ibra disfrutó el paso por la MLS, en lo deportivo y financiero, el agente, Mino Raiola, de la estrella sueca dio unas declaraciones que encendieron la polémica porque palabras, palabras menos, acabó con el fútbol de Estados Unidos.

“Lamenté llevarlo a la MLS, fue una pérdida de tiempo allí y tenía que quedarse en Europa, en el fútbol real”, sostivó Raiola.

El retiro de Zlatan Ibrahimovic no sería pronto

“He visto muchos jugadores que a la edad de Zlatan estaban cansados, casi me da pena que sigan. En Ibra no veo esto, para mí puede jugar otros cinco años. Alguien que se recupera de una lesión como él no puede detenerse. Jugará un papel importante, quizás sea presidente de algún equipo de la UEFA, algo para cambiar al mundo”, señaló Mino Raiola, agente de Ibrahimovic.

