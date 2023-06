Dónde ver Estados Unidos vs. Jamaica EN VIVO por la Copa Oro 2023: sigue el minuto a minuto, hora y TV

Se pone en marcha la nueva edición de la Copa Oro 2023, cuyo duelo inaugural tendrá a la Selección Estados Unidos enfrentando a Jamaica por el Grupo A en la jornada 1 con arbitraje de César Arturo Ramos (México).

El juego será HOY, sábado 24 de junio, desde el Soldier Field a partir de las 21:30 hs (ET), 20:30 hs (CT), 19:30 hs (MT) y 18:30 hs (ET) en tierra estadounidense, además de la emisión EN VIVO de Star+ para Centroamérica y Sudamérica, FuboTV en Estados Unidos y ESPN para Jamaica.

Comenzamos con el país sede y campeón defensor, donde las “Barras y las Estrellas” saben que participaron en las 16 competiciones llevadas a cabo desde 1991, donde levantaron el título en siete ocasiones. Todos ellos fueron obtenidos en 1991, 2002, 2005, 2007, 2013, 2017 y 2021, a lo que los liderados por Gregg Berhalter accedieron por ser organizador y ganador del grupo en la Liga de Naciones 2023.

Llegó la hora de parte de los “Reggae Boyz”, quienes firmaron la clasificación 13° a partir de la presente denominación y la 15° en total, obtenida luego de terminar segundo en el Grupo 1 de la Liga A de la Nations League. Quienes cuentan con el islámico Heimir Hallgrímsson buscarán imitar o dar el batacazo como lo hicieron en 2015 y 2017, cuando fueron subcampeones perdiendo ante México y su rival de turno respectivamente.

¿Dónde VER EN VIVO la transmisión de Estados Unidos vs. Jamaica por la Copa Oro 2023?

Canales de TV donde transmitirán el partido en Estados Unidos y Jamaica

Estados Unidos vs. Jamaica contará con transmisión EN VIVO a través de FuboTV, Fox Sports 1, TUDN, Univision, Fox Sports App y FOXsports.com para suelo estadounidense a partir de las 21:30 hs (ET), 20:30 hs (CT), 19:30 hs (MT) y 18:30 hs (ET). Mientras que para los jamaiquinos emitirá ESPN y Star+ a las 20:30 horas.

Horarios, Streaming y canales de TV en otros países

Costa Rica : 19.30 horas por ESPN y ViX

: 19.30 horas por y Honduras : 19.30 horas por ESPN y ViX

: 19.30 horas por México : 19.30 horas por ViX

: 19.30 horas por Guatemala : 19.30 horas por ESPN y ViX

: 19.30 horas por El Salvador : 19.30 horas por ESPN y ViX

: 19.30 horas por Sudamérica: ARG-BRA-URU 22:30 horas / CHI-BOL-PAR-VEN 21:30 horas / PER-ECU-COL 20:30 horas por Star+

MINUTO a MINUTO de Estados Unidos vs. Jamaica

Así están las posiciones del Grupo A en la Copa Oro 2023, previo al duelo entre las “Barras y las Estrellas” y los “Reggae Boyz”