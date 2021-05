John Thorrington: "No hay estrella que haya brillado más que Carlos Vela"

Todo se trata de trabajo duro para John Thorrington, desde sus días de jugador en la liga hasta su nuevo cargo de Copresidente y Director General del LAFC, uno de los equipos insignia de la MLS. Y eso es justo lo que se necesita a la hora de construir un equipo desde cero, algo que al parecer se ha convertido en una práctica habitual en la Major League Soccer con la expansión de la misma en los últimos 10 años.

Desde que inició su camino en 2014, Los Angeles FC quiso diferenciarse de su rival LA Galaxy haciendo las cosas de manera diferente. Con la construcción de un estadio en el corazón de la ciudad angelina y la identificación de los jugadores con el club, el LAFC demuestra que quiere ser el nuevo modelo de la MLS a seguir en el futuro.

Por supuesto que aún se lamenta la final perdida por la Concachampions el año pasado, pero Thorrington sabe que el equipo está bien encaminado. En sus tres años compitiendo de manera oficial, el LAFC ha contado con dos de los últimos ganadores de la Bota de Oro de la MLS -Carlos Vela y Diego Rossi-, una temporada récord en 2019 y un plan para convertirse en uno de los mejores equipos de la región.

Los objetivos del LAFC para 2021

Carlos Vela de LAFC celebra con sus compañeros (Getty).

Bolavip: ¿Qué busca conseguir el equipo en la temporada 2021 en el aspecto deportivo?

John Thorrington: Creo que hemos evolucionado año tras año en términos de objetivos. Queremos competir y ganar todas las competiciones en las que participamos. Y este año no es diferente... El año pasado estuvimos en la MLS y en la Concacaf Champions League, y nuestro objetivo siempre es ganar. Y para ello queremos hacerlo con un estilo de juego atractivo y ofensivo. Por lo tanto, creo que estamos muy comprometidos con nuestra forma de jugar, y como resultado, siempre tenemos la ambición de ganar todo lo que hacemos. Así que, este año, ojalá nos clasifiquemos para la US Open Cup, está la temporada regular de la MLS, la MLS Cup... También nos gustaría volver a la Liga de Campeones.

BV: ¿Qué importancia tuvo para un nuevo equipo de expansión como el LAFC salir a toda máquina, y al mismo tiempo tratar de mantener expectativas reales con respecto a los objetivos y resultados alcanzables?

JT: Creo que nuestros objetivos en nuestro año de expansión eran ligeramente diferentes a los del segundo año. Queremos mejorar cada año, sabiendo que nuestro récord (2019) es difícil de superar. Estamos comprometidos tanto con nuestro modelo financiero como con la forma en que se refleja en el campo. Y creo que estamos empezando a ver la evolución de ese primer grupo de jugadores. Hemos fichado a todo un grupo de jugadores y no estaba claro cómo se integrarían. Creo que hasta la fecha ha ido bien, y ciertamente hemos cumplido muchos de nuestros objetivos. Hay algunos pendientes, que serían una MLS Cup, una US Open Cup, un trofeo de la Concacaf Champions League; así que todavía tenemos mucho por trabajar. El objetivo al principio era sentar las bases y establecer la trayectoria de este club, y creo que lo hemos hecho. Esa trayectoria es el desarrollo continuo de nuestros jugadores y también ganar trofeos. Tenemos un Supporters Shield, pero sin duda tenemos ganas de más.

BV: ¿Le ha sorprendido el gran interés que generó el LAFC en la ciudad? Teniendo en cuenta que Los Ángeles ya contaba con un club de gran éxito como LA Galaxy.

JT: Creo que estoy gratamente sorprendido por la visión que tuvieron inicialmente nuestros propietarios, que sin duda convencieron a un personal muy hambriento, tanto dentro como fuera del campo, para lograr esas elevadas ambiciones y realmente ganar un punto de apoyo dentro de Los Ángeles... Se podría decir que es atípico en el deporte, pero no es diferente de cualquier negocio en el que tienes un competidor existente. ¿Qué vas a hacer para desafiarlo? Creo que lo que hicimos fue centrarnos en lo que sabíamos que podíamos hacer, en lo que podíamos ejecutar. Y desde el primer día quedó muy claro que una gran parte de nuestra ciudad estaba interesada en lo que ofrecíamos, ya fuera nuestra ubicación, nuestro estadio, nuestro equipo; lo que representábamos. Somos organizaciones muy diferentes, en parte porque somos una empresa joven y hambrienta, o al menos lo fuimos en un momento dado, y ellos (Galaxy) tienen un legado de historia, que fue el más exitoso durante todo un periodo en la MLS. Y no nos avergüenza ni nos da miedo decir que nuestro objetivo es ser la franquicia modelo para este próxima proceso de la liga... Fuimos el primer equipo de la MLS que construyó un estadio de clase mundial específico para el fútbol en medio de una gran ciudad, y creo que ahora Estados Unidos está preparado para eso y nuestro club lo ha demostrado.

BV: ¿Cree que el éxito del LAFC ha sido que el Galaxy se siente como un Real Madrid, un superclub, mientras que el LAFC es más urbano, más comunitario?

JT: No me gusta hablar en comparaciones (con el LA Galaxy), pero lo que sí puedo decirte es que nos hemos centrado en lo que queríamos ser y en cómo queríamos representar a nuestra ciudad. Yo los llamo filtros para la toma de decisiones, y cuanto más ajustados son, más diligencia hay para estudiar tus opciones y hacer un plan estratégico. Creo que desde el principio lo que dijimos fue: "¿Cómo queremos representar a nuestra ciudad?", porque para afianzarte, no importa el deporte que practiques, ni la ciudad en la que estés, tienes que poner algo ahí fuera y ser representativo de la gente de tu ciudad. Que digan: "Me veo reflejado en ese producto". Y suena muy abstracto, pero eso ha cambiado lo que encaja para el LAFC frente a lo que encaja para el Atlanta United. Hay similitudes en cuanto a ir a Sudamérica e identificar a algunos de los mejores talentos, desarrollar ese talento y venderlo. Pero para nosotros, ¿por qué conseguimos a Carlos Vela? Bueno, porque Los Ángeles es una ciudad de estrellas... Tienes esta cultura impulsada por las estrellas de Hollywood, que es probablemente la percepción externa de todo el mundo de Los Ángeles. Pero la gente que vive en la ciudad, muchas de sus historias, son de una persona que todavía está viviendo el sueño americano, donde son jóvenes, tienen hambre y vienen a Los Ángeles para cumplirlo. También somos una ciudad muy diversa, y tenemos jugadores de todas partes: Asia, África, Sudamérica, México, Canadá, y fuimos muy deliberados e intencionados en cuanto a la representación de toda nuestra ciudad. Hablando de estrellas, no hay estrella que haya brillado más que Carlos Vela... Él representa a cierta parte de L. A., de una manera que no lo hace Latif Blessing, pero son igual de importantes para nuestra narrativa general en cuanto a quiénes somos, de qué se trata y cómo queremos representar a nuestra ciudad y a nuestros seguidores.

Carlos Vela de Los Angeles FC (Getty).

BV: ¿Cómo fue el proceso de "vender" el LAFC a jugadores como Carlos Vela o Diego Rossi, o cualquier otro jugador de calibre de selección nacional, teniendo en cuenta que era una franquicia de expansión?

JT: Gran parte de la construcción del LAFC fue dura, pero fue increíblemente emocionante, a pesar de que fue un sprint sin parar de una maratón, echo de menos algo de eso... Me quedé con todas las presentaciones porque esencialmente, parte de lo que hago es ser un vendedor para el LAFC. Cuando estaba en la fase de concepto, yo estaba seguro de que lo que estábamos vendiendo se haría realidad. Sí, vendíamos una visión, la "venta" a Carlos (Vela) fue: "¿Quieres hacer algo diferente? Podrías irte a cualquier equipo del mundo y marcarías la diferencia. Eres un jugador fantástico, has estado al máximo nivel en España, has jugado en Inglaterra, has jugado en Mundiales, has hecho de todo. Podrías ir a un equipo y marcar la diferencia, seguro, pero ¿quieres venir y ser EL tipo, el que va a construir algo diferente, y el que puede llegar a ser tan dramáticamente romántico como cambiar el fútbol en Estados Unidos?". El LAFC, espero, será una de las variables que se señalarán para decir "mira el crecimiento de esta liga, tienen el estadio, tienen el producto en el campo, tienen el entrenador, un negocio y una operación de fútbol realmente buenos, que ha ayudado a la liga a llegar a donde está. ¿Y cómo lo hicieron? Gracias a estos jugadores". Creo que es un privilegio ir a los jugadores y decirles "si esto te entusiasma, eres el jugador adecuado para el LAFC".

BV: ¿Cómo fue convencer a Bob Bradley para que volviera a la MLS?

JT: Bob fue el primer entrenador que me vino a la mente cuando asumí este cargo. En ese momento era imposible, pero el mundo tiene una forma curiosa de manejar los tiempos. Y aunque creo que Bob fue ciertamente perjudicado (en Swansea Cityb), fue para nuestro beneficio. Conozco a Bob desde hace mucho tiempo, tuve el beneficio de haber jugado para él unas cuantas veces. Lo conocía muy bien. Cualquiera que tenga una historia con el Chicago Fire, es inevitable que aprenda lo que Bob hizo y lo que construyó en Chicago. Por muchas razones encajaba muy bien con nosotros y fue el primer candidato que se mencionó... Creo que el tiempo ha demostrado que -seré arrogante al respecto- he contratado bien. Y él es ciertamente un ejemplo de eso.

LAFC y su conexión con América Latina

Brian Rodríguez festeja tras marcar con el LAFC (Getty).

BV: El plantel tiene varios jugadores provenientes de América Latina, ¿cómo es la red de ojeadores del LAFC y el proceso para identificar jugadores? ¿Se trabaja con determinados ojeadores en América Latina?

JT: Al planear lo que queremos ser en el campo de juego, tenemos limitaciones, y son limitaciones reales... Lo que hicimos fue identificar mercados clave que ayudaran a ejecutar esta visión de lo que queríamos para nuestro equipo, como el perfil de un jugador y la personalidad de un jugador. Y luego el valor de mercado de ciertos países y su capacidad de adaptarse bien en Los Ángeles. Carlos (Vela) fue el primero, es mexicano, muy importante para la población mexicana y estaba en Europa. Diego (Rossi) vino de Uruguay, y también tenemos varios jugadores de Colombia y Ecuador. Así que decidimos profundizar en los mercados que creíamos que encajaban bien. Tenemos un ojeador principal en Los Ángeles, un ojeador que está sobre el terreno en Uruguay y un ojeador en Colombia. En comparación con algunos de los clubes con los que competimos por algunos de estos jugadores, se trata de un equipo de ojeadores mínimo, pero son fantásticos en lo que hacen...

BV: La MLS tiene mucha presencia en Argentina, sin embargo el LAFC cruzó el charco, por así decirlo, e identificó a tres jugadores muy talentosos de Uruguay. ¿Cómo es el trato con un club como Peñarol?

JT: Vimos el valor de estos jugadores. La diferencia creo que está en que (Óscar) Tabárez no tiene ningún problema en llamar a jugadores de la MLS a la selección (uruguaya). Para mí, Eduard Atuesta es un jugador de selección. Puedo parecer poco imparcial, pero Atuesta debería ser jugador de la selección colombiana y no lo es. Diego (Rossi) y Brian (Rodríguez) son llamados a la selección (uruguaya), y eso nos ayuda a nosotros. Estos jugadores tienen ambición de selección, y de esta manera no ven su paso por venir aquí sólo como un escalón para llegar a Europa... Y en cuanto a los clubes, tenemos una gran relación con Peñarol desde hace mucho tiempo. Los recibimos en un amistoso y haremos otro con ellos en un futuro próximo. Gran parte del perfil del jugador uruguayo encaja bien en nuestra liga: su voluntad de trabajar duro, su hambre y su talento.

BV: ¿Está el LAFC recibiendo ofertas por jugadores en este momento?

JT: Cada caso es particular, hay varios factores que intervienen. El mercado dicta cuál es el precio. Tenemos una serie de jugadores en los que hemos invertido que han aumentado su valor, y cuando sea el momento adecuado, los venderemos. La forma de encontrar el momento justo para hacerlo es una combinación de lo que el jugador quiere, lo que el club quiere, y el momento en el que el club esté equilibrado. Por definición, se pierde un capital valioso, y hay que equilibrarlo con el impacto que tendría competitivamente en nuestra temporada. Mi trabajo y el de nuestros ojeadores es estar preparados para esas situaciones. El caso de Brian (Rodríguez) es interesante. Si me hubieran preguntado hace un año si hubiese enviado a Brian Rodríguez a préstamo, habría dicho "no tiene sentido". Pero hay que adaptarse a lo que dice el mercado, y en su caso sabíamos que la temporada de la MLS se retrasaba y el Almería está en la lucha por el ascenso... Nos hicieron una oferta muy convincente, Brain es un jugador con un talento increíble. Nos reunimos con él, con su agente y el club, y todo cerraba. ¿Tendría sentido la operación para todos los jugadores? Probablemente no.

BV: Cuando un jugador sale cedido, ¿el club se mantiene en contacto con él, o es una especie de esperar y ver qué pasa?

JT: Brian, por ejemplo, sigue siendo jugador del LAFC, estoy en contacto con él, con su representante, y vemos todos sus partidos. Si este verano llega la oferta adecuada, ya sea del Almería o de otro equipo, y Brian se marcha, lo celebraremos con él. Pero si vuelve, tendremos un jugador de gran talento a nuestra disposición para un calendario muy apretado para el resto de la temporada. Seguimos en contacto con él, lo apoyamos, esperamos que le vaya bien a él y al Almería. Veremos cómo están las cosas cuando termine su temporada.

BV: Por ahora el LAFC tiene sus 3 jugadores franquicia, uno está cedido. ¿Se espera que Brian Rodríguez regrese?

JT: Yo no diría que esperamos que vuelva, sino que estamos preparados para que vuelva. Y también diría que estamos preparados para que, si llega la oferta adecuada, se llegue a un acuerdo. Una cosa que voy a aclarar sobre las reglas de la MLS: tenemos un puesto de Jugador Franquicia libre ahora mismo porque Brian está cedido, y podríamos traer un Jugador Franquicia a préstamo. Pero si (Brian Rodríguez) vuelve, no podríamos tener 4 Jugadores Franquicia. Hemos decidido que hasta que tengamos una solución permanente para Brian, no utilizaremos ese puesto de Jugador Franquicia con una nueva cesión.

BV: ¿Cuál es el trabajo que realizan las academias, los equipos de la USL, para subir a los jugadores al primer equipo? ¿Y cuál es la pirámide del LAFC?

JT: Tenemos algunos jugadores que han crecido en casa, y otros que en realidad surgieron de otros equipos de la liga. Hemos fichado a tres profesionales de la Academia del LAFC el verano pasado, y estamos intentando añadir más a ese grupo. En realidad, empezamos nuestra academia dos años antes de que comenzara el primer equipo, con un grupo de la selección sub-12. Y por mucho éxito que tenga la historia de Carlos Vela, hay una historia de la que estoy realmente orgulloso como organización: hay un chico (Erik Dueñas) que jugó su primer partido con once años y que firmó como profesional el año pasado, con 16. Ahora forma parte del primer equipo. Así que estamos en un mercado increíblemente fértil en términos de talento aquí en Los Ángeles, tenemos una academia totalmente alineada ahora desde el equipo sub-12 hasta el sub-19, y controlamos un equipo de la USL, Las Vegas Lights. Todos ellos entrenan aquí, así que estamos proporcionando más y más oportunidades para que esos jugadores lleguen al primer equipo o al nivel de la USL para luego formar parte de LAFC.

BV: ¿Cuáles son los objetivos del LAFC para los próximos 5 o 10 años?

JT: Lo tenemos muy claro: no separamos el deporte del negocio. Somos un solo club, y creo en la forma en que esto se une. Siempre hemos dicho: "Queremos unir la ciudad del mundo a través del deporte mundial", y eso aquí en Los Ángeles implica el éxito en el campo. Y creo que para nosotros en el LAFC estamos en el camino de hacerlo. Realmente queremos convertirnos en una marca y un actor global en el fútbol internacional. Lo que tratamos de hacer es convertirnos en un equipos realmente impactante y lo hacemos ganando campeonatos. Seguimos identificando a jugadores talentosos, desarrollamos jugadores de la academia, vendemos jugadores; juntamos todo esto y construimos una conexión especial con nuestra ciudad y nuestros seguidores. Lo difundimos en un mercado global y nos convertimos en un verdadero actor internacional.

Preguntas rápidas con John Thorrington

Bob Bradley y John Thorrington (Foto: The Guardian)

BV: Después de todo lo ocurrido con la Superliga Europea, ¿sigue pensando que es factible que la Liga MX y la MLS puedan trabajar juntas en un torneo especial y que a los aficionados les guste la idea?

JT: No tengo el mejor modelo en cuanto a formato de competición, pero soy absolutamente partidario de que una mayor competencia entre la MLS y la Liga MX es buena para ambas ligas. Creo que la razón por la que digo esto es que lo probamos en la Liga de Campeones, antes de recibir a León, y fue una de las noches más memorables de la historia de nuestro club. Cuando fuimos a León, y tuvimos miles de aficionados que viajaron a ese partido... el nivel de emoción se sintió realmente como el de la Champions League de la UEFA. El nivel de respeto, credibilidad y atención que ganó el LAFC en esa competición, a pesar de que no completamos el trabajo y es un poco amargo para mí incluso hablar de ello. Enfrentar a Tigres en la final, las relaciones y la sinergia entre los dos, donde pudimos ayudar a construir las marcas de cada uno y la competencia. Creo que aumentar esa competencia sería algo fantástico y sé que hay gente muy inteligente trabajando en esa idea.

BV: ¿Sigue siendo necesario que el éxito de la MLS se apoye en el éxito de la selección de Estados Unidos, como en 2002, por ejemplo?

JT: Creo que todos somos responsables del desarrollo y trabajamos para hacer crecer el juego en los Estados Unidos. Cuando comparo la exposición que tuve al juego y lo que nuestros niños de la academia tienen ahora, son polos opuestos. Tienen acceso, buen entrenamiento. Creo que lo que es bueno para hacer crecer la selección de USA, es bueno para la MLS, y parte de nuestra responsabilidad con nuestra academia es desarrollar jugadores de la USMNT.

BV: ¿Cuál es la reacción del jugador cuando le presentas el LAFC y le dices que el grupo de propietarios está formado por Will Ferrell, Mia Hamm-Garciaparra, Magic Johnson, etc.?

JT: La mayoría de la gente se pregunta eso: 'este es un grupo enorme y engorroso, ¿cómo funciona?' Ha sido enormemente positivo... Will Ferrell nos mete en una conversación en la que la MLS nunca ha estado, en términos de crecimiento de su popularidad. Piensas en nuestro grupo de propietarios y su relación con otros equipos deportivos, ya sea los Golden State Warriors o los Dodgers de Los Ángeles... La polinización cruzada de ideas, ya sea Data Analytics y promociones cruzadas en la venta de entradas, estrategias de precios, todo el camino hasta la forma en que dirigimos una fundación. Es el acceso que tenemos a estas personas realmente inteligentes, porque son propietarios y han invertido... Están dispuestos a participar en el crecimiento del LAFC dentro y fuera del campo.

