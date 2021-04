Gonzalo Higuaín se destapa sobre Messi y Cristiano: "Fui el que más los entendió"

Gonzalo Higuaín pasó por la élite del fútbol mundial en Europa. Ahora, continúa haciendo de las suyas en el entorno del balompié, pero esta vez en la Major League Soccer (MLS) defendiendo el proyecto ambicioso de David Beckham llamado Inter Miami.

Además, "El Pipita" es uno de los pocos afortunados en haber compartido cancha y vestuario con nada más y nada menos que Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, los dos mejores futbolistas del mundo desde hace más de una década.

Justamente, el argentino brindó una extensa entrevista al medio La Nación, en donde conversó de diferentes tópicos, llamando la atención en particular cuando mencionó el tema de la presión que se quitó de encima tras llegar a la MLS. Además, también se dio el lujo de confirmar que fue el futbolista "que mejor los entiende (A Messi y CR7) dentro del campo".

"Si fui el futbolista que más jugó con los dos (CR7 y Messi), entonces fui el que más entendió a los dos".

Gonzalo Higuaín se destapa sobre la MLS, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo

Gonzalo Higuaín reflexionó sobre su estadía en Estados Unidos y lo contentó que está de formar parte de Inter Miami y un proyecto que crece como la espuma. "...Logré lo que quería, que era salir de esa burbuja de presiones, de exigencias, de que la prensa estuviera hablando de mí en todo momento, del acoso de los hinchas", afirmó.

También, habló de manera positiva sobre el balompié norteamericano y cómo le ayuda para vivir el día a día, sobretodo con armonía y paz mental, algo que según sus propias palabras buscaba desde hace años, y finalmente lo consiguió en USA.

Gonzalo Higuaín y Cristiano Ronaldo (Foto: Getty)

"...Acá es otro palo, acá el fútbol no es prioridad, hay otros deportes que se llevan esas presiones. La liga está creciendo y va a seguir creciendo. Pero acá, la gente por las calles no te juzga porque erraste o metiste un gol, no te juzga si te echaron o no te echaron. Y lo mismo sucede con la prensa", continuó.

Por otro lado, también hizo gala de sus momentos en cancha con su compatriota Lionel Messi en la selección Argentina y Cristiano Ronaldo, en la Juventus de Turín, dando fe de que fue quién mejor los entendió en múltiples sentidos, tanto dentro como fuera de las canchas.

Gonzalo Higuaín y Lionel Messi en la selección (Foto: Getty)

"Si fui el futbolista que más jugó con los dos, entonces fui el que más entendió a los dos". Sabía qué les gustaba, qué no les gustaba, cómo se sentían más cómodos, cómo se sentían más incómodos. Entonces ellos sentían que también se podían apoyar en mí. Son dos jugadores totalmente distintos y tuve el privilegio de disfrutar y aprender de los dos", finalizó.

