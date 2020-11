New England Revolution vs. Montreal Impact: pronósticos y en qué canal ver partido Play-in por MLS

New England Revolution y Montreal Impact se miden este viernes 20 de noviembre en el marco del duelo correspondiente al Play-in de la MLS 2020. Los 'Revs' sueñan con los playoffs, por lo que aquí te contamos todo lo que necesitas saber sobre este duelo, así como dónde verlo en vivo, horarios, pronósticos y más para Estados Unidos.

A un paso de lograr su objetivo de meterse a los playoffs por el título de la Major League Soccer, New England Revolution depende de si mismo y de sus jugadores para vencer a un Montreal Impact que no pierde la esperanza de convertirse en rival o de Toronto FC o Philadelphia Union. No obstante, la tarea no es para nada sencilla.

Ambos con un presente poco regular, los dirigidos por Bruce Arena afrontan este nuevo reto luego de cerrar su participación en la MLS con una derrota ante Philadelphia por 2-0. Montreal Impact, por su parte, se impuso por 3-2 al DC United, acabando así con una racha de tres partidos consecutivos sin ganar. ¿Mantendrá o cederá su marca? Estamos por verlo.

¿A qué hora juegan New England vs. Montreal?

Día: Viernes 20 de noviembre

Hora: 18:30 hs (ET) / 15:30 hs (PT) / 17:30 hs (México)

Lugar: Gillette Stadium, Massachusetts

New England Revolution vs. Montreal Impact: cara a cara

Enfrentados antes en 25 ocasiones, New England Revolution confía en ampliar su ventaja en el historial (12-2-11) ante un Montreal que no ha sido capaz de vencerlos desde febrero de este año por la MLS. En ese entonces, los 'Impact' derrotaron 2-1 a los 'Revs', aunque estos tomarían revancha en su siguientes enfrentamientos. ¿Se repetirá la historia?

¿Dónde ver en vivo el New England vs. Montreal en USA?

El partido por la MLS entre New England Revolution y Montreal Impact a disputarse el viernes 20 de noviembre será transmitido en vivo en Estados Unidos gracias a diferentes señales que aquí te compartimos. FOX Sports será el encargado de pasar el encuentro en USA, mientras que ESPN hará lo propio en México.

New England Revolution vs. Montreal Impact: pronósticos

Como era de esperarse, New England Revolution es favorito a quedarse con la victoria este viernes cuando reciba al Montreal Impact . Los 'Revs' tienen -165 de probabilidades de llevarse los tres puntos, mientras que sus rivales tienen probabilidades de +360. En esta misma línea, un empate entre ambos supondría un pago de +300.

Resultado FanDuel New England Revolution -165 Empate +300 Montreal Impact +360

* Cuotas a través de FanDuel

