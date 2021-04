Temporada 2021 de la MLS: Partidos de Semana 2

Finalmente comenzó. Tras esperar varios meses, la Major League Soccer (MLS) volvió en la temporada 2021 con múltiples partidos cargados de acción, emoción, goles y grandes jugadas que iniciaron el pasado 16 de abril con el debut oficial de una nueva zafra del balompié estadounidense.

Tuvimos que esperar varias semanas, pero en un abrir y cerrar de ojos la primera jornada se fue con varios partidos vibrantes, como el choque canadiense entre Toronto FC y CF Montréal, o el espectacular duelo protagonizado por Inter Miami y Los Angeles Galaxy, el cual finalizó 3-2, a favor de la tropa angelina.

Sin embargo, los grandes choques no se detienen, pues en la jornada 2 de la campaña 2021 de la MLS están pautados duelos increíbles que arrancarán el próximo 23 de abril con Sporting Kansas City recibiendo al Orlando City SC de Alexandre Pato y compañía en el Children's Mercy Park.

Temporada 2021 de la MLS: Partidos de la Semana 2

El esférico rodará nuevamente sobre el césped norteamericano a partir del 23 de abril, iniciando el primer partido de 13 pautados para la Semana 2 de la temporada 2021 de la MLS, así que atento al calendario fijado para la segunda subida del telón en los Estados Unidos.

Calendario: TUDN

Partidos destacados de la Semana 2 de la temporada 2021 de la MLS

Seattle Sounders (Foto: Getty)

Toronto FC vs Vancouver Whitecaps será el segundo choque canadiense en dos jornadas. LAFC vs Seattle Sounders hará vibrar a los fanáticos en un auténtico duelo de titanes. Inter Miami afrontará su segundo partido de la campaña y el primero de visitante cuando rete a Philadelphia Union. LA Galaxy vs New York Red Bulls cerrarán la jornada.

24 de abril

Toronto FC vs Vancouver Whitecaps: 15:00 hs (ET)

LAFC vs Seattle: 15:30 hs (ET)

Inter Miami vs Philadelphia Union: 20:00 hs (ET)

LA Galaxy vs New York Red Bulls 17:30 hs (ET)

