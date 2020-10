Sorpresa: Ruggeri confesó por quién va a hinchar en la Libertadores

Esta tarde, la Conmebol realizó el tradicional sorteo de los octavos de final de la Copa Libertadores.

El certamen de clubes más importante de Latinoamérica tiene emparejados ya a los 16 equipos que lograron pasar la fase de grupos.

Boca y Racing, dos de los tres equipos argentinos que consiguieron avanzar, tendrán paradas difíciles ante Inter y Flamengo respectivamente.

River, por su parte, se medirá ante Athletico Paranaense, club que se encuentra peleando el descenso en Brasil.

Esto fue tema de discusión en 90 Minutos de Fútbol, el programa que tiene a Oscar Ruggeri como uno de sus principales animadores.

El Cabezón, que pasó por los dos más grandes del país y dirigió a Independiente, sorprendió confesando que apoyará a La Academia en esta edición.

"Ahora está bueno. ¡Vamos, Racing! Voy a hinchar por Racing. Me hice hincha de Racing ahora en esta Copa. Si River va solo... yo quiero que Racing elimine al Flamengo. Quiero que salga campeón de América. Me encantaría por Racing: toda la vida escuché quilombo, quilombo. Hace cuantos años no se que no escucho eso. Escucho que se hace todo bien como club. Hay un tipo serio que hace todo serio. Pusieron a Milito que le solucionó un montón de problemas. Me encantaría que salga campeón", aseguró el campeón del mundo.

