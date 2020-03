A Carlos Tevez le preguntaron qué le pasó a River

Sin dudas, Carlos Tevez fue la gran bandera de este Boca campeón de Miguel Ángel Russo, en un torneo que comenzó bajo el mando de Gustavo Alfaro.

Ya el DT anterior planteó de entrada que el Apache era clave para su equipo, pero el futbolista nunca había alcanzado su mejor nivel dentro del campo de juego.

En 2020, con la vuelta de Román Riquelme al club y el cambio de entrenador, si consiguió volver a ser protagonista, recuperó el gol y de a poco volvió a enamorar a los hinchas, poniéndose en ese lugar de ídolo una vez más.

Todavía feliz por la obtención de la Superliga Argentina, título que pone dentro de los tres más importantes de su carrera, habló con "Fútbol 910", programa que sale por Radio La Red.

+La pregunta de Pasman y la respuesta de Carlitos:

Allí, Toti Pasman le hizo una pregunta más que importante: "Carlos, ¿qué le pasó a River en estas últimas dos fechas?".

Muy lejos de la polémica, el '10' del Xeneize se explayó: "Ni idea, eso lo dejaría para ellos, yo estoy metido más en lo que hicimos nosotros, para que ellos se equivoquen, o no lo ganen tan fácil. Hicimos grandes partidos, que no eran fáciles, y me meto más en eso, que Boca sacó partidos con mucha presión adelante, y eso fue fundamental".

Lee También