Una de las grandes noticias en el fútbol argentino, la entregó este viernes 3 de junio, Carlos Tevez, el futbolista que supo jugar en diferentes clubes del mundo y que tocó la gloria internacional en varias oportunidades en cada uno de los lugares donde jugó.

Fue en charla para el programa Animales Sueltos, de América TV, y con Alejandro Fantino, el momento en el que el Apache se sinceró, anunció su retiro y señaló que ahora se dedicará a la dirección técnica, en un proyecto que tiene con el Chapa Retegui.

Claro está, que hasta el final de sus momentos como futbolista activo, no le faltó mercado: “estoy retirado, confirmado. Me ofrecieron muchas cosas, pero era un cambio muy importante para mi familia. Como jugador ya di todo lo que tenía dentro de mi corazón, eso me deja más que tranquilo. Me levanté un día y dije 'no juego más', lo llamé a mi representante y se lo dije”, inició su conversación.

Afirmó además, con voz entrecortada y con evidente sentimiento de tristeza que: “dejé de jugar porque perdí a mi fan número uno”, y fue el fallecimiento de su padre Segundo. Claramente, un momento doloroso para el futbolista que sumó 30 títulos en su carrera.

Rememoró además, episodios de su inicio en el Xeneize: “me fui de Boca sin un peso, con cero en el banco, porque tuve que devolverle al club lo que le debía. Viene Corinthians y ahí empieza a cobrar bien. La primera plata que me entra, mi cabeza siempre fue que no teníamos la oportunidad de poder lograr algo. Decía: 'La próxima generación de los Tevez tiene que ser mejor, mejor educación, tiene que poder salir”, y es que la niñez del ariete no fue fácil.

Fuerte Apache, su barrio, el que se hizo famoso en todo el mundo gracias a él, tenía problemáticas de todo tipo, y por eso su afán de siempre ayudar: “yo veía a los hermanos de mi viejo tirados en el suelo drogados y mi viejo me decía: '¿Vos querés terminar así?'. Nunca me dejó faltar a un entrenamiento. Cuando fui a Brasil le dije a mi papá que le compre casas a mis tíos para salir del barrio, fueron 14 casas. Yo sentí que les cambiaba la vida. Yo sabía que cuando das con el corazón después te venía el doble o el triple. Nacimos sin nada, nos vamos a ir sin nada”.

Finalmente sentenció: “voy a ser técnico, tomé la decisión que voy a dirigir. Estoy trabajando con el Chapa Retegui, tengo un proyecto que estamos trabajando con mis hermanos hace varios meses. Me entusiasme, estoy muy enganchado. Nos gusta como grupo de trabajo afrontar al jugador en la parte principal. Por eso la decisión que tomo. Tengo el mismo cosquilleo que cuando jugaba. Creo que puedo ayudar a muchos de los chicos a integrarlos al fútbol. Me van a escuchar porque tengo una forma de ver la vida, eso es lo más importante. Les puedo dar herramientas dentro y fuera de la cancha, tiene que ser algo integral”.