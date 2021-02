A Tevez no le va a gustar: Fabbiani aseguró que "Boca no tiene líder"

Instalándose de forma fuerte el rumor de que Carlos Tevez y el Consejo de Fútbol no se llevan del todo bien, puertas adentro de Boca se están viviendo días de tensión pura en vistas a la reanudación oficial de las actividades.

Centrado en la pretemporada, el plantel habría tomado una decisión más que drástica para asegurarse que todos se encuentren subidos al mismo barco: aparentemente, según exteriorizaron algunos periodistas, el primer equipo optó por no dialogar más con los medios por tiempo indefinido.

#ESPNF90 �� | #ESPN



"BOCA NO TIENE LÍDER"



El Ogro Fabbiani contundente a la hora de hablar del equipo de Russo. ¿Qué te parece? pic.twitter.com/wMu6E1VN4D — ESPN Fútbol Club Argentina (@ESPNFCarg) February 3, 2021

Haciéndose eco de la situación del Xeneize, Cristian Fabbiani, ex jugador de River, arremetió contra la falta de un jefe en el equipo y lanzó: "Es culpa del líder que no tiene Boca. Si a mi me dicen que no hable, no tengo que hablar".

Exteriorizando que Carlos Tevez tiene facetas completamente distintas dentro y fuera de la cancha, el Ogro, en diálogo con sus colegas de ESPN, agregó: "El líder tiene que ser el ejemplo. Boca no tiene líder. Adentro de la cancha Tevez es líder, pero afuera no".

Lee También