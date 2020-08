A Soldano le preguntaron qué le generó que Boca busque a Silvio Romero y sorprendió a todos

La novela de Silvio Romero con Boca pareció ya haber terminado. El Xeneize no llegó a un acuerdo con Independiente y el club de Avellaneda le renovó el contrato al delantero, que ayer ya regresó a los entrenamientos del equipo de Lucas Pusineri. No obstante, la semana pasada hasta parecía una incorporación ya hecha.

Este martes, en una entrevista con Fox Sports Radio, a Franco Soldano, quien finalmente seguirá siendo jugador de Miguel Ángel Russo tras un acuerdo con Olympiacos para renovar su préstamo, le preguntaron justamente por las negociaciones que hubo con el jugador que le hubiese competido de igual a igual la posición.

"No me generó ansiedad", fue la primera respuesta a la pregunta del periodista Marcelo Sottile. "Te digo la verdad, me generó orgullo que Boca se fije en Romero. De Romero todos sabemos sus cualidades, fue el goleador del campeonato y yo también estaba en la pelea. Eso quiere decir que algo dentro de todo bien hicimos".

"ME GENERÓ ORGULLO QUE BOCA SE FIJE EN ROMERO"#FOXRadio - Franco Soldano se refirió a las negociaciones por el delantero de Independiente. pic.twitter.com/yKZEGhzUfO — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) August 11, 2020

Además, sentenció: "Era un poquito de orgullo y de saber que uno está a la altura de eso". Declaró respecto a lo que hubiese sido competir con uno de los goleadores de la Superliga Argentina 2019/20, que había anotado doce goles, casi la mitad de lo que había registrado Independiente en el último torneo.

Hoy por hoy parece que Boca no buscará a ningún otro delantero y Soldano deberá volver a ponerse por delante de Ramón Wanchope Ábila como lo hizo a comienzo de año, donde terminó como titular en la consagración de la Superliga.

