A no bajar los brazos: lo que dejó la reunión virtual de la Selección Colombia

Futbolistas de la Selección Colombia se reunieron de manera virtual junto a Carlos Queiroz y Ramón Jesurún en un encuentro con el propósito de conversar sobre el futuro de las Eliminatorias al Mundial y además enviarse mensajes de motivación en medio de la emergencia sanitaria que vive el país.

Si bien, aún no se ha oficializado una suspensión o aplazamiento de la siguiente fecha clasificatoria, el estratega del seleccionado cafetero dio sus palabras en medio de la charla con los futbolistas y directivos. "El trabajo no ha terminado, la misión y lo que tenemos que hacer juntos no terminó, está delante de nosotros y va a llegar".

En la misma sintonía, Radamel Falcao tomó la batuta de la conversación y entregó un mensaje motivacional. "Son tiempos difíciles, complicados, y que seguramente van a sacar lo mejor de nosotros, como equipo, como grupo nos va a fortalecer", apuntó.

Otro de los jugadores que también se manifestó fue James Rodríguez, quien sostuvo: "Espero que nos veamos pronto y que todo salga bien, y que cuando estemos todos juntos, otra vez".

