A ver pues: Eddie Fleischman desafió a los hinchas de la Alianza y de la U

En medio de la cuarentena y el avance del coronavirus muchas iniciativas han surgido. Además de ver series y películas, la gente ha estado proponiendo alternativas de entretenimiento.

Los Challenges o desafiós han sido parte de estos días. A muchos se les ha visto dominando el papel higiénico o subiendo su foto de chiquito.

Eddie Fleischman hizo lo propio con sus seguidores. El Colorado, sin embargo, se fue por una opción más clásica en cuestión de retos.

Y es que el periodista puso la fotos antiguas de los dos equipos más grandes del Perú e hizo un llamado a sus hinchas.

A ver hinchas de Alianza, equipo del 80. Uds tienen la palabra. pic.twitter.com/YTQx9SFmPF — EDDIE FLEISCHMAN (@E_FLEISCHMAN) March 26, 2020

"A ver hinchas de Alianza, equipo del 80. Uds tienen la palabra.", tiró para comenzar el Colorado poniendo una foto de los Blanquiazules que llegó a tener más de 300 me gusta.

Con la de la U no pasó lo mismo. Solo tuvo 80 likes y por eso Freischman insistió: "¿Entonces? Hinchas de la U, aún no me dan los 11 nombres". ¿Y tú? ¿Te sabes los nombres?

¿Entonces? Hinchas de la U, aún no me dan los 11 nombres. https://t.co/nnpqCj5EQq — EDDIE FLEISCHMAN (@E_FLEISCHMAN) March 26, 2020

Lee También